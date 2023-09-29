طريقة تحضير الفطير المشلتت في البيت بمكونات بسيطة 2023

من أكثر أنواع الفطائر المشهورة والتي يفضل الكثير تناولها هي الفطير المشلتت، حيث أنه ذو مذاق ممتع ورائحة نفاذة خصوصا أنه يعتمد علي الزبدة الفلاحي، ولكن لابد من الحذر وعدم الاسراف في تناوله نظراً لكونه يحتوي على سعرات حرارية عالية جداً قد تضر الصحة فقط تناول قدراً معقول ولا تفرط.

طريقة تحضير الفطير المشلتت

يمكن اعداده بكل سهولة من خلال اتباع هذه المكونات:

أربعة كوب من الدقيق الخاص بالمعجنات.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوب ونصف من الماء الفاتر قليلدً.

كوب من السمنة الدافئة للإستعانة بها عند رص الطبقات فوق بعضها.

خطوات تحضير الفطير المشلتت

من الممكن أن يتم إعداد الفطير من خلال السير على الخطوات التالية: