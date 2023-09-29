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طريقة تحضير الفطير المشلتت في البيت بمكونات بسيطة 2023
من أكثر أنواع الفطائر المشهورة والتي يفضل الكثير تناولها هي الفطير المشلتت، حيث أنه ذو مذاق ممتع ورائحة نفاذة خصوصا أنه يعتمد علي الزبدة الفلاحي، ولكن لابد من الحذر وعدم الاسراف في تناوله نظراً لكونه يحتوي على سعرات حرارية عالية جداً قد تضر الصحة فقط تناول قدراً معقول ولا تفرط.
طريقة تحضير الفطير المشلتت
يمكن اعداده بكل سهولة من خلال اتباع هذه المكونات:
- أربعة كوب من الدقيق الخاص بالمعجنات.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- كوب ونصف من الماء الفاتر قليلدً.
- كوب من السمنة الدافئة للإستعانة بها عند رص الطبقات فوق بعضها.
خطوات تحضير الفطير المشلتت
من الممكن أن يتم إعداد الفطير من خلال السير على الخطوات التالية:
- نبدأ بنخل الدقيق جيداً حتى نتأكد من عدم وجود أى شوائب ونضيف الملح، ثم نبدأ في سكب الماء بتأني ونستمر في العجن حتى تصبح العجينة ملساء تنزلق من الأيد، ونقوم بتقسيم العجينة لعدة قطع متساوية وفوق طبق به طبقة من الدقيق نضع الكرات ثم نتركها حتى ترتاح من ساعتين لثلاث ساعات.
- نأخذ القطعة الأولى ونفردها في شكل طبقة رقيقة قدر الإمكان ثم تدهن بالسمنة، وبعد ذلك نفرد الثانية بشرط أن تكوت أصغر من السابقة ونضع عليها رشة من السمن، ثم نكرر الفعل حتى باقي القطع ونرص الطبقات فوق بعضها في صنية مدهونة ونفردها لتأخذ شكل الصينية مع وضع سمنة على الوش.
- يتم إدخالها في فرن ساخن على حرارة عالية وتترك لمدة عشر دقائق لا أكثر، ثم نتنظر حتى تبرد وفي النهاية تصبح جاهزة للتقديم.