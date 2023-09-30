استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2023 الجديد واستمتع بالمشاهدة

بحث المواطنين عن تردد قناة طيور الجنة، فمن الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال، حيث أنها تقدم كم كبير من الأناشيد الغنائية المتنوعة، بالإضافة إلى القيم الجميلة التي تحاول ترسيخها في الأذهان من خلال سلسلة من البرامج الرائعة بما يتناسب مع الفئات العمرية المتفاوتة.

تردد قناة طيور الجنة

نظراً للبحث المتكرر عن قناة طيور الجنة كونها محط اهتمام كبير من قبل العديد من المشاهدين، لذلك تستطيع متابعة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الجديد التي طرحته حرصاً منها على إرضاء المشاهد والتمتع بمشاهدة القناة بأعلى جودة بدون تشويش عليك فقط إدخال الآتي:

التردد الجديد: 11391.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

نبذة عن قناة طيور الجنة

تستطيع تشغيل قناة طيور الجنة لأطفالك دون قلق من المحتوى المعروض نظراً لأنها قناه آمنة من حيث المضامين التي تقدمها، كما يعتمد عليها الآباء والأمهات بشكل أساسي في الترفيه عن أطفالهم، وعدم الخوف من كون القناة قد تضر بالمعايير الأخلاقية التي يحاول الأهل غرسها في الأبناء، كذلك أن من أكثر مايميزها أنها تهتم بالمحتوى الهادف والذي تحاول من خلاله تعليم الأطفال قيم وعادات محمودة، بالإضافة لتصحيح المفاهيم الخاطئة لذلك تحظى باهتمام الكبار والصغار على حد السواء، كما تعود بفائدة عظيمة على المجتمع لكونها تقوم بدور الإصلاح المنشود، وتهتم القناة بالتنويع في المحتوى كونه ترفيهي من ناحية وتعليمي من الناحية الأخرى، بحيث تزود مهارة الابداع لدى الصغار وتساعدهم على التفكير بشكل مميز، كما أن من أهم البرامج التي تقدمها: برنامج ملينا – إشاعات – بابا جاب لي بالون.