منصة سكني توضح خطوات التسجيل في الدعم السكني 2023

برنامج الدعم السكني هو من البرامج التي تستهدف الأسر السعودية الأكثر احتياجًا بهدف تحسين مستواهم المعيشي، وقد تم تحديد عدة شروط من قبل وزارة الإسكان لا بد من أن يتم استيفائها حتى يتم الحصول على هذا الدعم، كما أنه يمكن التسجيل لتلقي الدعم، بشكل إلكتروني وفيما يلي سنوفر لكم الخطوات.

التسجيل في الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية خطوات التسجيل ببرنامج الدعم السكني وهي تتمثل في التالي:

الدخول لموقع البرنامج، من هنا.

انقر على كلمة التسجيل.

كتابة رقم الهوية والجوال وتاريخ الميلاد.

ترسل لك رسالة تشمل رقم التفعيل عليك كتابته في الخانة المحددة.

ملء جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على خانة التسجيل.

شروط الدعم السكني

أن يكون هذا المواطن سعودي الجنسية ويتم استثناء النساء غير السعوديات الذين يرعوا أبناء سعوديين.

الإقامة الدائمة داخل حدود المملكة العربية السعودية

زيادة عمر الشخص المتقدم عن 25 عام.

عدم امتلاك وحدة سكنية تكون مسجلة باسم هذا الشخص.

كذلك عدم الحصول على هذا الدعم من قبل.

عدم الاستفادة من أي دعم آخر.

من الممكن أن تحصل السيدة المطلقة أو حتى الأرملة على هذا الدعم ولكن في حالة إعالة الأبناء.

المستندات المطلوبة في الدعم السكني

حتى يتم الموافقة بشكل كامل على طلبك للحصول على الدعم عليك التأكد من جميع المستندات المطلوبة وهي تشمل الآتي: