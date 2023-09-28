رابط تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1445 وشروط الحصول على دعم حساب المواطن

يعتبر حساب المواطن من البرامج المبتكرة من قِبل الحكومة السعودية لمساعدة محدودي الدخل أو الأسر التي تستحق الدعم، حيث يتم تقديم المعونات الشهرية لهم من خلاله، وقد حددت بعض المتطلبات الواجب توافرها في الأسرة للحصول عليه والاستفادة منه، وفي مقال اليوم سنوضح لكم كيفية تسجيل حساب المواطن وطريقة فتح الحساب برقم الهوية والمتطلبات اللازمة للاستفادة منه، فتابعوا معنا القراءة.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

يمكن للشخص الذي يجد نفسه مستحقًا للدعم أن يقوم بعمل حساب خاص به على برنامج حساب المواطن، ومن ثم ينتظر موافقة الجهة المسؤولة على طلبه، وخطوات التسجيل كالتالي:

يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

ستجد مربع تسجيل جديد،قم بالنقر عليه وانتظر.

ستظهر لك مجموعة من البيانات المطلوبة للدخول، وهي :(رقم الهوية، تاريخ الميلاد بالهجري، رقم الجوال، تأكيد رقم الجوال، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور).

كذلك تظهر لك مجموعة من البيانات الخاصة بالعقارات المملوكة والدخل الشهري.

قم بإرفاق الأوراق التي يطلبها الموقع وانقر فوق تقديم الطلب.

خطوات فتح حساب المواطن برقم الهوية

إذا انطبقت شروط برنامج حساب المواطن على مقدم الطلب، فيتم الموافقة على الطلب وإتمام خطوات التسجيل في البرنامج بنجاح، ويتم فتح الحساب الخاص به باتباع الخطوات التالية:

يتم فتح الصفحة الرئيسية التابعة لحساب المواطن.

ستجد كلمة (تسجيل الدخول) قم بالنقر عليها وانتظر.

قم بكتابة رقم الهوية الخاص بصاحب الحساب.

قم بإدخال كلمة المرور وتأكد من صحتها.

سيظهر لك رمز مرئي للتحقق منك، قم بقراءته بعناية وكتابته بشكل صحيح في المربع الخاص به، ومن ثم قم بالضغط على دخول.

شروط تسجيل حساب المواطن

لن يتمكن أي شخص من التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة منه سوى المتوافق مع الشروط والمتطلبات، وشروط التسجيل كالتالي:

ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 15 عام.

أن تكون جنسيته سعودية.

أن يقوم بإدخال معلوماته بطريقة صحيحة والتأكد منها، لأنه سيتم الاستعلام عنها وإذا وجد أي تلاعب سيتم رفض الطلب.

من الضروري أن يكون من المقيمين بالمملكة.

إحضار الأوراق اللازمة وهي: