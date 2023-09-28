“يا بختك لو كنت منهم!!”.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات 15% زيادة جديدة في هذا الموعد

خلال الفترة الماضية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بزيادة المعاشات لكافة المستفيدين، في اطار سعي سيادته لتوفير حياة كريمة للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل بعد حالة التضخم التي تشهدها كافة السلع حاليا، ولذا تم زيادة أصحاب المعاشات 15%، على أن يطبق القرار خلال أيام من الآن.

زيادة المعاشات 15%

وعليه فقد أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا، مشيرا أنه تقرر زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

موعد التطبيق

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس السيسي فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات ، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازنة ويتم مناقشتها و إقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

وأعلن الرئيس السيسي زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، حيث يستفيد من زيادة المعاشات ملايين الفقراء ومحدودي الدخل، لتكون قيمة الزيادة الجديدة لمعاشات تكافل وكرامة. 718.75 جنيه للأسر المستفيدة 646.88 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 503.13 جنيه للأيتام.

من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لكافة المستفيدين منه خلال الايام القادمة بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي قدرت بنحو 15%، ليكون اجمال الزيادات في هذا المعاش قد بلغت 40% هذا العام، ويتم صرف معاش تكافل وكرامة للايتام والارامل لتوفير حياة كريمة لهم.