عاجل ورسميًا صرف علاوة غلاء المعيشة بأثر رجعي في هذا الموعد للموظفين وأصحاب المعاشات

تم الإعلان عن صرف العلاوات الاستثنائية لمقاومة غلاء المعيشة مؤخرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وضح تفاصيل الحصول عليها ومقدارها مقارنة قيمة ومقدار العلاوات السابقة، ولهذا يتسائل الكثيرين عن موعد صرف علاوة غلاء المعيشة بالإضافة إلى حقيقة زيادة معاشات التأمينات لشهر أكتوبر.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

وضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد صرف علاوة غلاء المعيشة وهو في بداية أكتوبر وهذا كأثر رجعي عن علاوة ، والجدير بالإشارة أنه تم تقرير تقديم العلاوات بمقدار 600 جنيه مصري لما يزيد عن 11 مليون مستفيد بدلاً من 300 جنيه أي أن الموظف الذي يحصل على راتب بمقدار 5000 جنيه سوف يتمكن من صرف راتب بمقدار 5600 جنيه خلال فترة تقديم العلاوة.

حقيقة زيادة معاش التأمينات شهر أكتوبر 2023

بناءً على الصادر عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فإن الحد الأدنى للمعاشات بناءً على قانون 148 لعام 2019 والذي يوضح حزمة الإصلاحات الطارئة بنظام المعاشات وآلية نقل الحد الأدنى للأجور اشتراكات التأمينات بأول يناير كل عام هو 1105 جنيه، ويتوقع زيادتها في يناير القادم إلى مبلغ 1300 جنيه في حين يصل الحد الأقصى بالوقت الحالي 8720 كما يتوقع أن يصير 10000 جنيه بيناير 2024، ووفقًا لهذا سوف يتم بداية تطبيق القرار الخاص بالزيادة من أكتوبر المقبل بمقدار 600 جنيه.

شروط صرف علاوة غلاء المعيشة 2023

يتم تقديم علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالعاملين والموظفين بالدولة من شهر أكتوبر 2023 وهذا عبر تحويلها لحسابات المستفيدين البنكية بحالة استيفائهم متطلبات الحصول على العلاوة والمتمثلة بالآتي: