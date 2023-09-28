ساعتك هتتأخر 60 دقيقة مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي 2023

إليكم مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وموعد تطبيق التوقيت الشتوي، حيث سوف يتم الرجوع إلى التوقيت الشتوي من جديد مع قرب انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف في مصر، فقد قام مجلس الوزراء مؤخرًا بالإعلان عودة التوقيت الشتوي 2023، وفيما يلي نقدم لكم كافة التفاصيل بخصوص تغيير التوقيت ومواعيد العمل.

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي

أقر مجلس الوزراء أن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر 2023 هو موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، وبهذا يتم تأخير الساعة مدة 60 دقيقة على نظام التوقيت الشتوي الجديد.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

من المقرر أن يتم الرجوع للعمل بالتوقيت الشتوي عقب الانتهاء من مدة الخمس أشهر للعمل بالتوقيت الصيفي الذي بدء من شهر أبريل الماضي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل يوم 27 من شهر أكتوبر، ومن الجدير بالذكر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أشار إلى وجود مجموعة من الفوائد لعودة التوقيت الشتوي، وأولها توفير حوالي 1% من الاستهلاك العام للكهرباء، لذا سوف يتم توفير قرابة 150 مليون دولار في العام، بالإضافة إلى توفير حوالي مبلغ 25 مليون دوار وذك طبقًا للدراسة التي قدمتها وزارة الكهرباء حول توفير كمية الغاز ووحدات الغاز الذي يتم استهلاكه مقابل إنتاج الكهرباء.

وبذلك نكون وضحنا في هذا المقال متى يتم تطبيق التوقيت الشتوي ومواعيد العمل بالتوقية الشتوي.