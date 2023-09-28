هو دا ألخبر ولا بلاش.. زيادة معاش تكافل وكرامة 40% + هذه طريقة الاشتراك في الدعم الشهري

زيادة معاش تكافل وكرامة 40% وفي إطار تجديد البوصلة للرعاية الاجتماعية في مصر، أُعلنت خلال افتتاح أعمال الورشة الوطنية من قبل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تطورات برنامج “تكافل وكرامة” في الفترة الأخيرة، تم تسليط الضوء على أهمية تحليل مشهد الحماية الاجتماعية في مصر ووضع رؤية مستقبلية تسعى إلى تحقيق موازين العدالة الاجتماعية من خلال اقتراح سيناريوهات متعددة للسياسات الاجتماعية التي تلعب دورًا إيجابيًا في تحقيق هذا الهدف.

زيادة معاش تكافل وكرامة 40%

أعلنت وزارة التضامن عن تطورات ملموسة في برنامج “تكافل وكرامة”، حيث شهدت زيادة هائلة في عدد المستفيدين، حيث ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة بمليون أسرة في مدة قصيرة، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 5.2 مليون أسرة بمجموع 22 مليون فرد.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة معاش تكافل وكرامة 40%، حيث بلغ متوسط الدعم للأسرة الواحدة حوالي 650 جنيهًا. وتم توفير حزم شاملة تشمل دعم التموين والخبز، والتأمين الصحي، وتعليم مجاني، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز رفاهية المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

زيادة معاش تكافل وكرامة 40%، يُمكن للأشخاص المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة الانضمام إليه بعد تقديم الوثائق التالية:

صورة شهادة الزواج أو الطلاق. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وأفراد أسرته. صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة. إثبات التسجيل المدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا. إثبات التسجيل الجامعي للأبناء الذين يدرسون في الجامعة. نسخة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة ومسجل عليها اسم مكتب التموين. صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة. نسخة من شهادة الطلاق أو أي وثيقة تشير إلى الانفصال. إقرار الوصاية إذا كان هناك أيتام في الأسرة. صورة شهادة السجن في حالة سجن أحد الأباء أو الأمهات.

هذه الوثائق الضرورية تساعد في توثيق الأهلية للمشاركة في البرنامج وضمان الدعم لأولئك الذين في أمس الحاجة إليه.