تعويضات مالية لاصحاب المعاشات وزيادة جديدة لهؤلاء.. ادخل دلوقتي عشان تعرف

تعويضات مالية لاصحاب المعاشات، منذ تولي الرئيس السيسي منصبه، يسعى بكل جهد لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات. قدم توجيهات واضحة للقيادة السياسية بأهمية تقديم الرعاية والاهتمام الكبير لهؤلاء الفئة الهامة في المجتمع، حيث شهدنا حزمة قرارات الفترة الاخيرة بشأن المنحة الاستثنائية لاصحاب المعاشات، بل بعض من القرارات الاخري التي سوف نتعرف عليها من خلال التقرير التالي.

المعاش المبكر

أصبح أصحاب المعاشات الذين اعتمدوا على المعاش المبكر بين عامي 2009 وحتى نهاية عام 2019، ينتظرون زيادة كبيرة في معاشاتهم بفضل حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا. هذا الحكم أكد على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 في قانون العمل رقم 130 لعام 2009، مما أدى إلى إلغاء الجدول التاسع المرتبط بالمعاش المبكر للفترة من 12 يونيو 2009 حتى 31 ديسمبر 2019.

تعويضات مالية لاصحاب المعاشات، من المتوقع أن يحصل أصحاب المعاشات الذين اعتمدوا على المعاش المبكر خلال تلك الفترة على تعويضات مالية جوهرية وزيادة كبيرة في مدفوعاتهم الشهرية، والتي قد تصل إلى نصف قيمتها. هذه التعويضات تأتي كتعويض عن الفترة التي استلموا فيها مبالغ أقل من حقوقهم المستحقة. وهذا يعني أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستقوم بتعويضهم على ذلك النحو

تعويضات مالية لاصحاب المعاشات

في قرار تاريخي بالنسبة لأصحاب المعاشات، تم إجراء تعديلات جوهرية على جدول تسويات المعاشات للأشخاص الذين انضموا للمعاش المبكر منذ 11 يونيو 2009 وبعدها. هذه التعديلات أدت إلى انخفاض المعاشات إلى النصف.

وبناءً على شروط المعاش في القانون السابق للتأمينات الاجتماعية، الذي تم استبداله بقانون رقم 148 لعام 2019، كان هناك خصم بنسبة مئوية من الأجور المتغيرة التي لم تكن مدرجة في المعاش بعد انضمامهم إليه.

تسوية المعاش بنسبة 80%

أعلنت الحكومة المصرية عن إصدار قانون جديد يتصل بمجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وفقًا لهذا القانون، يتيح للموظفين إمكانية تسوية معاشهم بنسبة 80% من أجره الذي تم تحديده بمادة 22 من القانون إذا تعرضوا لإصابة في مكان العمل تسببت في إعاقة كاملة أو وفاتهم.

تعويضات مالية لاصحاب المعاشات، وفي إطار هذا القانون، يتم زيادة المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى يصل المستفيد إلى سن الشيخوخة أو في حالة إنهاء خدمته بسبب الإعاقة أو الوفاة. وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش الأساسي عند حساب الزيادات المستقبلية.