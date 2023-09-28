ماهي طريقة اضافة الزوج في الضمان المطور 1445 من وزارة الموارد البشرية والاجتماعية 2023 للاستفادة بزيادة المرتبات

ماهي طريقة اضافة الزوج في الضمان المطور 1445؟ اضافة الزوج في الضمان المطور أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الطريقة المبسطة لإضافة الزوج إلى برنامج الضمان المطور يعد هذا البرنامج واحدًا من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى دعم ومساعدة المحتاجين من المواطنين وتحسين مستوى الدخل المادي لديهم.

اضافة الزوج في الضمان المطور 1445

لإضافة الزوج إلى برنامج الضمان المطور، يمكنك اتباع مجموعة من الخطوات بسهولة:

توجه مباشرة إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على “تسجيل الدخول”.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

اضغط على “إدارة التابعين”.

انقر على “تقديم الآن”.

اطلع على الأحكام والشروط وأكد الموافقة عليها.

اضغط على “ابدأ الخدمة”.

انقر على “إضافة تابع جديد“.

قم بإدخال بيانات الزوج الذي ترغب في إضافته إلى البرنامج.

قدم المستندات المطلوبة.

انقر على “إرسال الطلب”.

ستتلقى تأكيدًا من النظام بعد اكتمال عملية التسجيل بنجاح.

كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي

للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. انتقل إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. انقر تسجيل جديد لإنشاء حساب جديد على الموقع. أكمل جميع البيانات المطلوبة، وهذه البيانات تتضمن (رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد الهجري). سيتم إرسال رمز التحقق إلى الرقم الذي قمت بإدخاله. أدخل الرمز في الحقل المخصص له. قم بتحميل جميع المستندات والوثائق المطلوبة بشكل إلكتروني. انقر على “إرسال”.

طريقة إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور

لإضافة تابع في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يجب اتباع الخطوات التالية: