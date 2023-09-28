“بقرار وزاري” دخل إضافي للمتقاعدين من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية..هل الخبر حقيقي؟

دخل إضافي للمتقاعدين من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد دخول الأفراد تعد المؤسسة العامة للتقاعد دخول الأفراد من أهم المحطات الحكومية في العديد من الدول، وبخاصة في المملكة العربية السعودية فهي تُقدم الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي للأفراد بمجرد انتهاء فترة عملهم ويعتبر الانضمام إلى المؤسسة العامة للتقاعد خطوة هامة للأفراد، حيث يحمل معها العديد من الفوائد التي تسهم في تحسين نوعية حياتهم بعد التقاعد وفي هذا المقال سنتناول خطوات الانضمام إلى مؤسسة التقاعد للأفراد والضوابط المحددة لذلك.

المؤسسة العامة للتقاعد دخول الأفراد

يتعين على الأفراد الذين يرغبون في الانضمام إلى مؤسسة التقاعد العامة استيفاء مجموعة من الشروط القانونية المطلوبة يجب على المتقاعدين المحتملين تحقيق الشروط الأساسية التالية على الأقل:

العمر المؤهل: يجب أن يتوافق عمر المتقاعد المحتمل مع الحد الأدنى المعتمد قانونًا للانضمام إلى مؤسسة التقاعد العامة.

التأمين المطلوب: يُشترط للدخول إلى مؤسسة التقاعد العامة دفع الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية لفترة زمنية محددة حيث تساهم هذه المساهمات في تمويل برامج التقاعد والتأمين الاجتماعي.

المستندات الضرورية: يتوجب على المتقدمين للتسجيل في مؤسسة التقاعد العامة تقديم مجموعة من المستندات الشخصية والقانونية وتشمل هذه المستندات بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد والوثائق المالية ذات الصلة.

خطوات التسجيل في مؤسسة التقاعد

للتسجيل في مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية والوصول إلى حسابك الشخصي واستخدام خدماتها، يجب اتباع الخطوات التالية بعناية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد عبر الرابط الرسمي الخاص بها.

انقر على خيار “تسجيل الدخول” أو “إنشاء حساب” إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

في حالة الإنشاء الجديد لحسابك، قم بملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة، مثل الرقم الوطني والمعلومات الشخصية الأخرى.

إذا كنت تمتلك حسابًا بالفعل، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد نجاح عملية تسجيل الدخول، ستحصل على وصول فوري إلى حسابك الشخصي.

يمكنك من خلاله عرض معلوماتك المتعلقة بالمعاش التقاعدي وإدارة حسابك وتقديم طلبات الخدمة والمزيد.

بطاقة الهوية في مؤسسة التقاعد العامة

يتعين على المواطن الذي يرغب في الحصول على بطاقة الهوية الاتصال بإحدى المقار الرئيسية لمؤسسة التقاعد العامة أو حضور المقر الرئيسي بنفسه.