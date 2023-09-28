الان ظهرت معدلات القبول الموحد 2023 2024 الجامعات الاردنية جميع التخصصات admhec.gov.jo
تعد معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 من أهم الموضوعات الهامة التي تشغل أذهان العديد من الطلاب والطالبات الذين يسعون للالتحاق بالتعليم العالي في مختلف التخصصات، ويعتمد أيضا الاختيار المناسب للجامعة والتخصص على معرفة معدلات القبول والمتطلبات الأكاديمية للتخصصات المختلفة، وفي هذا السياق سوف نستعرض أهم هذه المعدلات في كافة الجامعات بالأردن.
معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023
أعلنت وحدة التنسيق عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 عبر المواقع الإلكترونية، ويمكن توضيح بعض هذه المعدلات:
- كلية الهندسة في جامعة الأردن: 91.5000
- كلية العلوم في جامعة الأردن: 89.0000
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الأردن: 88.2500
- كلية الحقوق في جامعة الأردن: 91.5000
- كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الأردن: 88.7500
ينبغي التنويه أن هذه المعدلات هي للعام الدراسي 2023 وقد تختلف من عام لآخر حسب الطلب والمتنافسين.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن نسب القبول العامة في بعض الجامعات:
- جامعة الأردن: 87.9500
- جامعة عمان: 84.5500
- جامعة مؤتة: 84.5500
- جامعة اليرموك: 84.5500
هذه النسب تشير إلى المعدل العام الدنيا المطلوب للقبول العام في هذه الجامعات.
خطوات الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023
يمكن لجميع الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية الاطلاع على معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 عن طريق اتباع التعليمات والإرشادات التالية:
- الولوج إلى موقع وزارة التعليم العالي بالأردن.
- اضغط بعد ذلك على قسم القبول.
- حدد العام الدراسي الذي تنتمي إليه.
- أدخل اسم الجامعة التي تريد الالتحاق بها.
- اختر الكلية التي ترغب في التعرف على معدلات القبول بها.
- اضغط بعد ذلك على استعلام.
ومن خلال هذه الخطوات المذكورة سابقا يمكن للطلاب الحصول على معدلات القبول في هذه الجامعات.