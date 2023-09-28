جديد.. تنزيل كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبه الأخيرة

الرعاية الاجتماعية، من بين أهم البرامج التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة داخل العراق، حيث إنها تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المواطنين، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لهم، هذا وأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت مؤخرًا بوضع مجموعة من الضوابط والشروط الهامة من أجل قبول المتقدمين في الرعاية الاجتماعية، التي تحظى بإهتمام كبير، وتعمل على تحسين حياتهم المعيشية، ولذلك فإنه سنوضح لكم في السطور التالية، بعض الإجراءات الهامة من أجل الاستعلام عن كشوفات المشمولين في الرعاية.

رابط الإستعلام عن الوجبة الأخيرة من الرعاية الإجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

1- أولاً يجب الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2- القيام بتحديد “الرعاية الاجتماعية”

3- ثم يتم على الفور إدخال اسم المتقدم ورقم البطاقة.

4- اختيار الوجبة الخاصة بالطالب.

5- الضغط مباشرة على زر “تنزيل الكشوفات”.

6- ليتم في النهاية تحميلها.

شروط الحصول علي الرعاية الإجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعض الشروط من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية، كما يلي:-

1- أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا.

3- يجب وأن يكون الشخص المتقدم غير مشترك في أي برامج دعم.

4- ألا يكون لديه أي أصول أو سجلات تجارية بأسمه لكي يحصل على الرعاية.