موقع نتائجنا: نتائج السادس الاعدادى بالعراق 2023 الدور الثاني “الآن عموم المحافظات العراقية خلال ساعات”

نتائج السادس الاعدادى بالعراق 2023 الدور الثاني بجميع المحافظات والتي بدات حاليا وزارة لتربية العراقية من عمليات مراجعة أوراق الطلاب وفحصها بكل دقة في كافة المواد الدراسية التي امتحانها الطلاب على إن يتم توفيرها خلال الأسبوع القبل على موقعه الحكومي والمواقع التعليمية الأخري ، وهو ما سوف نستعرض إليكم تفصيلا عبر موقعنا البديل الإخباري عبر هذا المقال.

نتائج السادس الاعدادى بالعراق 2023 الدور الثاني

انتهى اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر من أداء اخر امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادى وبالتالي تبدأ وزارة على العمل على انتهاء من عمليات التصحيح خلال الأسبوع المقبل لكى تتوفر النتائج في اسرع وقت ممكن قبل بدا العام الدراسي المقبل ، وبذلك يتمكن الطلاب من الاطلاع عل نتائجهم معرفة وجهتهم العلمية المقبلة سواء التقديم على الكليلات والمعاهد الجامعية المتاحة اليهم في القبول المركزي.

رابط نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الثاني

يوفر موقع نتائجنا التعليمي إلي جميع الطلاب في العراق كافة نتائجهم على مدار العام الدراسي، سواء امتحانات الدور الأول أو امتحانات الدور الثاني التي أوشكت الآن وزارة التربية العراقة من إنهاء من كافة راحلة العامل الدراسي 2022-2023 والتي متبقي منها الآن نتائج السادس الاعدادى بالعراق 2023 الدور الثاني، وسوف تعلنها خلال الأيام المقبلة عبر أتابع الطريقة التالية: