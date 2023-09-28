رابط تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد 2023 وعموم المحافظات

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مبادرة دعم يتم عرضها إلى مستحقيها مثل الوجبة التاسعة حيث يتم توفيرها للأسر الأكثر فقرًا، ويتم تقديمها من خلال منصة مظلتي وهذا بعد التأكد من المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين للتيقن من مدى استحقاقهم للدعم، ومؤخرًا أعلنت الوزارة عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة وشروط استحقاقها بجانب العديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد

بعد أن يتم تقديم طلب التسجيل بالرعاية الاجتماعية تقوم الوزارة بإجراء بحث ميداني اجتماعي عبر ممثلين من قبلها للتأكد من مدى دقة المعلومات والبيانات والأوراق التي تم تقديمها، وبعد هذا يتم إحالة الطلب للجان فحص متخصصة وإصدار القرارات الخاصة بالشمول في الرعاية الاجتماعية بكل محافظة.

وتلك اللجان تقوم بإصدار قراراتها دوريًا كل شهر بناءً على استيفاء المتقدمين للضوابط المعلنة ثم بعد ذلك يتم اختيارهم من خلال رسالة نصية بقبولهم بالراتب الشهري وتحديد المكان والزمان الخاص باستلام الراتب، ومؤخرًا قدمت الوزارة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، حيث ذكرت أنه يتعين عليهم الدخول إلى الرابط الإلكتروني من هنا للإطلاع على الأسماء بحالة عدم وصول رسالة للمستفيدين.

استحقاق الرعاية الاجتماعية

ذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق الشروط الخاصة باستحقاق الرعاية وهي عدم تواجد دخل ثابت للمتقدم أو مشمول بأي نظام تقاعدي أو تأمين أو صحي آخر، كما وضحت بأنه يتعين عليهم تقديم المستندات التالية للتسجيل في مظلتي للحصول على الدعم: