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ظهور نتائج الاعتراضات للصف الثالث المتوسط  PDFالدور الثاني 2023 جميع المحافظات في العراق بالإسم والمجموع

ظهور نتائج الاعتراضات للصف الثالث المتوسط  PDFالدور الثاني 2023 جميع المحافظات في العراق بالإسم والمجموع

الكاتب: مصطفى شاهينمنذ يوم واحد
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نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني.. أعلنت وزارة التربية العراقية، عن نتائج الاعتراضات لجميع المحافظات للصف الثالث المتوسط، حيث إن ذلك جاء بعد الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل الطلاب والطالبات، بعد أن قامت الوزارة باستقبال هذه الطلبات في 5 سبتمبر 2023، لكي يُتاح فرصة لجميع الطلبة الذين لم يحصلوا على ما يستحقون من درجات، من تقديم تظلم أو اعتراض مرة أخرى على المادة المعترض عليها، لكي يتم مراجعتها من قبل الوزارة.

ظهور نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني

أكدت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الاعتراض للصف الثالث المتوسط الدور الثاني، تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، لكي يتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على نتائجهم بكل سهولة، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد غلق باب التقديم للاعتراض، التي تم فتحه يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على نتائج الاعتراض، وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية.

رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط، كما يلي:-

  • أولاً يجب التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.
  • اختيار خدمات الطلاب.
  • تحديد نتائج اعتراضات الثالث المتوسط دور ثاني.
  • تحديد المدينة التي يرغب فيها.
  • إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
  • الضغط مباشرة على زر “إظهار النتيجة”.
  • في النهاية يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة بكل سهولة.
  • وبعد ذلك يمكن لكل طالب وطالبة التقديم في الكلية التي يرغب فيها وفقًا للمجموع الحاصل عليه.
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الكاتب: مصطفى شاهينمنذ يوم واحد
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