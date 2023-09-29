أبشروا اقتراب انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء 2023

في الفترة الماضية أصبح الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء، حيث سبق وقامت الوزارة بالإعلان عن انتهاء خِطة تخفيف الأحمال وذلك مع انتهاء فصل الصيف، وفي خلال هذا المقال سنتعرف معكم على هذا الموضوع بشيء من التفصيل.

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

أعلن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه يتم قطع التيار الكهربائي لتخفيف أحمال الكهرباء، وذلك نتيجة لما تتعرض له البلاد من موجة حر شديدة والزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية وبذلك انخفاض الغاز في الشبكات، ولذلك ستنتهي هذه الأزمة عند تحسن المناخ، ولهذا من المتوقع انتهاء هذه الأزمة بدخول الشتاء.

طريقة الاستعلام عن انقطاع الكهرباء

إذا كنت تريد الاستعلام عن انقِطاع الكهرباء، فيمكنك القيام بذلك من خلال الاتصال على رقم شركة الكهرباء لخدمة حساب الفاتورة 359، أو الاتصال على الرقم الخاص بشركة الكهرباء لتقديم الاستفسارات العامة وهو 527935.

ما المدة التي تقطع فيها الكهرباء

في إطار الحديث عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، فلا بد من الحديث عن مدة انقطاع الكهرباء في مصر، وتكون هذه المدة بمقدار ساعة، وذلك بالتناول بين القرى المختلفة.

ما الذي يجب فعله عند انقطاع التيار الكهربائي عن منزلك

أولًا عليك التحقق من انقطاع تيار لدى جميع جيرانك، وإذا لم تكن كذلك فيكون ذلك ناتج عن مشكلة في توصيلات الكهرباء في المنزل.

بعدها الاتصال على رقم الهاتف الخاص بتقديم الشكاوى 01150606783 أو خلال رقم الخط الساخن لتلقي الشكاوى وهو15330.

بعض الطرق لترشيد استهلاك الكهرباء

يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق اتباع بعض التعليمات وهي: