“Kurucu Osman 131” رسميا موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 131 الموسم الخامس وتردد القنوات الناقلة

يُكثر محبي الدراما التاريخية البحث عن موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 131 الموسم الخامس، وذلك بعد أن صدر الإعلان الترويجي للموسم الخامس أمس الأربعاء، حيث ظهر الإعلان الترويجي للمؤسس عثمان الحلقة 131 مع ظهور شخصيات جديدة، واستبدال شخصيات أخرى، فلقد استبدلت شخصية أورهان وعلاء الدين بشخصيتين في سن الشباب، كما ستظهر بعض الشخصيات بسن أكبر، مثل شخصية عثمان بن أرطغرل، وسوف تظهر شخصية يونس ايمره.

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 131 الموسم الخامس

بعد انتظار الجمهور الطويل صدر الإعلان الترويجي للحلقة 131 من المؤسس عثمان، حيث قام المنتج محمد بوزداغ بنشر إعلان الموسم الخامس على صفحته الرسمية على فيسبوك، كما قامت الصفحة الرسمية Kurucu Osman بنشر إعلان ترويجي للموسم الخامس من “لمؤسس عثمان، وقد أثار هذا الإعلان إعجاب الملايين من المشاهدين الذين أبدوا استعدادهم الكامل لمتابعة مسلسل عثمان بن ارطغرل، يتوقع أن يقدم الموسم الجديد مجموعة مثيرة وشيقة من التفاصيل والأحداث، بالإضافة إلى انضمام عدد من نجوم الدراما التركية لإثراء القصة وجعلها أكثر إثارة.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 131

من المقرر أن يتم عرض المؤسس عثمان الحلقة 131 يوم 4 من شهر أكتوبر القادم، حيث يتم عرض الحلقة يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة “ATV” التركية، ثم يتم ترجمة المسلسل على موقع نور بلاي، ويتم عرضه على موقع “ايجي بست”، وموقع “لازورا” وموقع”برستيج”، ثم تقوم القنوات الفضائية بعرض الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان يوم الخميس، حيث تنقل قناة الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية كافة حلقات مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمؤسس عثمان الموسم الخامس

يُمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس، وذلك على الترددات التالية: