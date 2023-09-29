موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2023

يتساءل الكثير من الناس حول موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، حيث يشكل موعد التوقيت الشتوي في مصر استفسارًا كبيرا لملايين المواطنين في الوقت الحالي، حيث تتغير مواعيد الصلاة خلال هذه الفترة بالمقارنة مع التوقيت الصيفي، ويحتاج الجسم إلى ضبط ساعته البيولوجية من جديد، سيتم البدء في الاستعداد لهذا التغيير بعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في الموعد المقرر من قبل مجلس الوزراء، ولذلك سنقدم لكم تفاصيل حول موعد وتفاصيل التوقيت الشتوي في مصر بعد دخول فصل الخريف رسميًا.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر

وفقًا للإعلان الذي أصدره السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وبموجب القانون الصادر مؤخرًا بشأن إعتماد نظام التوقيت الصيفي، يتم تعديل الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، وبناءً على هذا القرار، تُضاف ستون دقيقة إلى التوقيت القياسي للبلاد، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، في كل عام ميلادي.

بناءً على ما أعلنه المتحدث باسم مجلس الوزراء، تم بدء العمل بالتوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وبموجب هذا التغيير تم تقديم الوقت بمقدار 60 دقيقة، حيث أصبحت الساعة تُعد 1:00 صباحًا بدلاً من منتصف الليل (12:00)، وهذا يعني زيادة عدد ساعات النهار عن عدد ساعات الليل خلال فترة التوقيت الصيفي.

متى يتم تطبيق التوقيت الشتوي 2023

يشعر الجميع بأهمية موعد التوقيت الشتوي في مصر في هذا الوقت من السنة، حيث بدأت أجواء الخريف قبل أيام قليلة، وسيتم تطبيق التوقيت الشتوي بعد عدة أسابيع من الآن، سيصبح موعد التوقيت الشتوي في مصر رسميًا اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر القادم، وهذا يوافق التاريخ الميلادي 27 أكتوبر 2023 والتاريخ الهجري 12 ربيع الثاني 1445 هـ.

في ذلك اليوم، سيُطلب من جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية تعديل توقيت الساعة إلى الخلف بمقدار 60 دقيقة، وبالتالي، ستصبح الساعة 11:00 مساءً بدلاً من 12:00 منتصف الليل، يُطبق هذا التغيير في الليلة الأخيرة من شهر أكتوبر، أي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، هذا التعديل يزيد مدة الليل بمقدار ساعة وبالتالي يعرف بالتوقيت الشتوي.

كم هي مدة التوقيت الصيفي والشتوي

من المقرر أن يظل التوقيت الشتوي ساريًا في مصر لمدة 6 أشهر متتالية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، ويستمر حتى ليلة الجمعة الأخيرة من شهر إبريل القادم، والتي توافق تاريخًا ميلاديًا يوم 26 إبريل 2024، وبالتقويم الهجري توافق 17 شوال 1445.

الجدول التالي يوضح موعد التوقيت الشتوي في جمهورية مصر خلال السنوات الثلاث القادمة: