وزارة التربية والتعليم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 لجميع المدارس الحكومية والجامعات

تستعد المدارس في مصر لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد مختلف المراحل التعليمية، وأكد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم التعليم الفني أن المدارس قد تم تجهيزها وإعداد وتنظيف الفصول لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد ، حيث أن الحضور إلزامي بالمدارس ولا يقبل الغياب بدون عذر طبي والمقرر أن تبدأ الدراسة في الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم ولا يوجد اي نية لتأجيل الدراسة او إلغائها وسوف نوضح اليكم اليوم موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في جميع المدارس المصرية والطريقة الزمنية الموضوعة من قبل الوزارة وجميع التفاصيل عن العام الدراسي الجديد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024

وفي ظل استفسار أولياء الأمور عن الموعد الرسمي لبدء الدراسة في مصر، والذي من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بحسب إعلان وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 30/9/2023 في جميع المدارس والجامعات ومختلف المحافظات المصرية ويستمر الطلاب في الحضور بالمدارس حيث أن الغياب بدون عذر طبي ممنوع ويعرض الطالب للفصل ولا يحق تقدي إعادة القيد سوى مرة واحدة فقط لكل طالب ، وتستمر الدراسة في الترم الأول حتى موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 27 يناير 2024 .

تقويم العام الدراسي الجديد 2023 – 2024

وبحسب التقويم الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم والتعليم الفني أن الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023-2024 تستمر لمدة 35 أسبوع مقسمة على فصلين دراسيين يفصلهم اجازة منتصف العام التي تستمر لمدة أسبوعين وتنتهي في تاريخ 18نوفمبر، وينتهي العام الدراسي في 7 يونيو بالنسبة لمراحل التعليم النقل بينما تبدأ امتحانات الثانوية العام في منتصف شهر يونيو 2024 وقد قام السيد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بعقد مؤتمر صحفي لمتابعة استعداد المدارس لاستقبال الطلاب في العام الجديد والتي من أهمها والتي جاءت كالتالي: