” الحكومة بتطمنكم ” منحة استثنائية للمعاشات الشهر القادم + الزيادة الجديدة من الرئيس بأثر رجعي .. الشهر الجاي الخير كتير

منحة استثنائية للمعاشات يستحقها أصحاب المعاشات مع بداية شهر أكتوبر، وهي خطوة متميزة من الدولة تجاه أصحاب المعاشات الذين يمرون بظروف استثنائية مع غيرهم من أطياف الشعب المصري، وجاءت هذه المنحة الاستثنائية في التوقيت المناسب لملاقاة احتياجات هذه الفئة بتوجيهات رئاسية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

منحة استثنائية للمعاشات

بعد الأوامر الرئاسية بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات زادت التساؤلات عن هذه المنحة، وموعد صرفها، حيث تصل قيمة هذه المنحة إلى 300 جنيه تُصرف مع معاش شهر نوفمبر بأثر رجعي أي يتم احتساب منحة 300 جنيه عن شهر أكتوبر، ويُصرف مبلغ 600 جنيه دفعة واحدة مع معاشات شهر نوفمبر لكلا الشهرين.

وهذا طبقاً للمقترح الذي تم مناقشته في مجلس النواب لصرف المنحة الاستثنائية المستحقة عن هذه الشهور في الجلسة التي انعقدت يوم 20 من شهر سبتمبر الموافق ليوم الأربعاء، وعلى ذلك فإن الدولة تتحمل 32 مليار جنيه بشكل سنوي تكاليف العلاوة الاستثنائية والمقدمة إلى نحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه من المقرر صرف المعاشات بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المعاش المستحق عن شهر نوفمبر وذلك بأثر رجعي، عقب إنعقاد مجلس النواب مرة اخرى الخميس الأول من شهر أكتوبر حيث لا يوجد صرف بدون الموافقة وإصدار التشريع.

القيم المالية للمعاشات

بلغت مجموع القيم المالية التي يتم صرفها لأصحاب المعاشات إلى 340 مليار جنيه في العام السابق، حيث بلغت 68.5 مليار جنيه فقط مع نهاية العام 2013 مما يدل على قدر الزيادة التي سادت على هذا القطاع، حيث تمت زيادة أجور المعاشات من نحو ستة شهور في شهر أبريل الماضي 2023، بعد رفع قيمة المعاشات بنسبة وصلت إلى 15%.