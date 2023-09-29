” 7 أكتوبر ولا 30سبتمبر ” حقيقة تأجيل الدراسة للأسبوع القادم في عدة محافظات مصرية .. وزير التعليم يوضح

تأجيل الدراسة للأسبوع القادم من الأمور التي أُثارت الجدل مع تحديد موعد بداية الدراسة، وبعد استعداد الطلاب والتهيؤ للعام الدراسي الجديد والانتهاء من جميع التحضيرات الخاصة بالدراسة، فما هي صحة هذا الخبر، نتعرف على الإجابة من أكثر مصدر موثوق منه وهي وزارة التربية والتعليم.

حقيقة تأجيل الدراسة للأسبوع القادم

بعد انتشار الأخبار وتداولها حول تأجيل الدراسة للأسبوع القادم صرح مصدر موثوق في وزارة التعليم بأن ما قيل حول بدء الدراسة في 7 من شهر أكتوبر 2023 هو أمر خاطئ تماماً، وأن الدراسة ستبدأ في الموعد المقرر في الجدول الزمني لسير الدراسة والمعلن سابقاً من الوزارة والمعتمد من وزير التعليم سيادة الدكتور رضا حجازي.

موعد بداية الدراسة

تبدأ الدراسة في يوم السبت 30 من شهر سبتمبر في العديد من المدارس الرسمية والحكومية، كما تبدأ بعض المدارس في يوم الأحد الأول من أكتوبر، وحددت الوزارة الأيام التي يذهب خلالها كل صف دراسي للتقليل من حالات الازدحام التي حدثت في العام الماضي، حيث يذهب الصف الأول الابتدائي في أول يوم دراسي، ومعه الصف الأول من المرحلة الإعدادية والثانوية.

ويذهب في اليوم التالي طلاب الصف الثاني من جميع المراحل، وهكذا وصولاً إلى الصف الخامس والسادس، وقد قررت الوزارة استمرار العام الدراسي حتى الثامن من شهر يونيو 2023 لجميع مراحل التعليم في مختلف المدارس سواء الحكومية والمدارس التجريبية أو اللغات والرسمية والخاصة.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي