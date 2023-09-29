” السكر غلي وهنقضيها ملح ” ارتفاع سعر السكر اليوم رغم تأكيدات الحكومة .. جشع التجار وراء الأزمة .. والكيلو عدى ال30

سعر السكر اليوم أصبح من الأسئلة الأكثر انتشاراً في هذه الأيام بعد ارتفاع سعر السكر بشكل مبالغ به في الأيام الأخيرة، وتتخذ الحكومة ووزارة التموين جميع الإجراءات للتحكم في أسعار السكر من خلال عدد من الإجراءات، وقبل ظهور النتائج المترتبة على التدابير التي تتخذها الحكومة نوضح فيما يلي سعر السكر في الأسواق.

سعر السكر اليوم

هناك بعض الإجراءات من وزارة التجارة والصناعة لحظر تصدير السكر من مختلف الأنواع إلى الخارج لثلاثة من الشهور، باستثناء الأنواع الفائضة عن الاستهلاك المحلي، وذلك من شأنه التقليل من الارتفاع الكبير في أسعار السكر التي وصلت للأسعار التالية:

سعر الكيلو جرام من السكر المعبأ شعبي من 35-40 جنيه في السوق المحلية.

سعر السكر زنة 750 جرام هو 30 جنيه.

سعر الكيلو جرام من السكر المعبأ في المتاجر الكبرى ما بين 29.95 جنيه- 33.5 جنيه.

أسعار الكيلو جرام من السكر المعبأ بشكل فاخر في المتاجر الكبرى هو 38.80 جنيه.

سعر العبوة من السكر الأبيض زنة نصف كيلو هو 18 جنيه.

سعر العبوة من السكر البودر زنة نصف كيلو هو 21.45 جنيه.

سعر الكيلو جرام من السكر المدعوم على البطاقة التموينية هو 12.60 جنيه.

سعر الطن من الجلوكوز بلغ 18500 جنيه.

ارتفاع كبير في أسعار الطن من السكر

وضح رئيس شعبة المواد الغذائية أن هناك ارتفاع كبير في أسعار السكر، والدليل على ذلك هو ارتفاع سعر الطن منه ليصل إلى خمسة وثلاثين ألف جنيه بدلاً من اثنين وثلاثين ألف جنيه، أي أن هناك ارتفاع قدره ثلاثة آلاف جنيه بالطن الواحد خلال أسبوع فقط، مما رفع السعر للمستهلك ليصل لنحو 35 جنيه في المتوسط.