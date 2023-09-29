” الخصم هيعدي 50% من الأساسي ” ضوابط صرف أجور الموظفين الجديدة حسب قانون العمل الجديد .. خد الك عشان الخصومات كتيير

ضوابط صرف أجور الموظفين وردت في قانون العمل لعام 2003، والتي تضمنتها المواد من المادة 34 حتى 46 من قانون العمل، فما هي الضوابط الخاصة بصرف أجور الموظفين وفق القانون رقم 12 من العمل، وما أهم ما جاء به، هذا ما سنتحدث عنه بتفاصيل أكثر في سياق السطور القادمة.

ضوابط صرف أجور الموظفين

جاءت ضوابط صرف أجور الموظفين في الباب الثالث من القانون الخاص بالعمل، وهي كما يلي:

يتم تعيين مجلس قومي للأجور ويرأسه وزير التخطيط، وهو مختص بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، وتحقيق التوازن بين الأسعار وأجور العاملين.

تحديد العلاوة السنوية بقيمة لا تقل عن 7% من أجر العامل الأساسي ووفق لهذا الأجر يتم تعيين قيمة الاشتراك في التأمين.

عند تعرض الشركة أو الجهة التي يعمل بها العامل لمشاكل اقتصادية تمنع صرف العلاوة للعاملين، يتم رفع الأمر إلى المجلس القومي للأجور لتحديد ما يتوافق مع الظروف اثناء 30 يوم من تاريخ رفع الموضوع إليه.