” ب 15 باكو بس ” أسعار شقق سكن مصر للأرامل والمطلقات على 30 سنة .. أقل مقدم في مصر

أسعار شقق سكن مصر هي أسعار مميزة ومتوافقة مع دخل الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل، وهي المُعلن عنها في مشروع وزارة الإسكان ويتم الحجز في هذه الشقق من خلال منصة بنك التعمير والإسكان، وذلك بعد الحصول على كراسة الشروط ومعرفة نظام السداد والحجز في هذه الشقق عن طريق دفع مقدم الحجز المطلوب.

أسعار شقق سكن مصر

أسعار شقق سكن مصر ليست واحدة فهي تختلف وفق عدد من المعايير، ومن أهمها المكان فعلى سبيل المثال سعر المتر الواحد من شقق أكتوبر الجديدة هو 7070 جنيه للمتر الواحد، وسعر الشقة في القاهرة الجديدة هو 7685 جنيه للمتر الواحد، فيما وصل سعر المتر في العلمين الجديدة إلى 7970 جنيه، وفي دمياط الجديدة إلى 6835 جنيه، وفي المنصورة الجديدة 6880 جنيه، وتبلغ مساحات الشق ما بين 106 متر حتى 133 متر.

لماذا تختلف أسعار شقق سكن مصر

تختلف أسعار شقق سكن مصر تبعاً لمساحة الوحدة والمدينة الموجودة بها، وذلك وفق السعر المحدد من وزارة الإسكان للمتر الواحد من هذه الشقق الواقعة في جميع الطوابق من الطابق الأرضي وحتى الأخير، ويُضاف نسبة قدرها 5% للتميز على الشقق الواقعة من الدور الأول مكرر وحتى الطابق الرابع مقرر على السعر الخاص بكل شقة.

كما يتم دفع وديعة صيانة نسبتها 5% من القيمة الخاصة بكل وحدة تبعاً للشروط المحددة بالكراسة، وتُسدد هذه الرسوم عند التعاقد، وقيمة تقديرية نسبتها 1% من القيمة الإجمالية للوحدة لأعمال الصيانة في العام الأول من تسلم الوحدة، وهو مبلغ تحت الحساب يتم سداده بشكل مقدم عند التعاقد لوقت تحقيق العائد من الوديعة، ثم عمل التسوية اللازمة في آخر العام.