عمرك شفت عرض بالحلاوة دي ال 1000 جنيه ممكن يبقوا 125 الف جنان من الفرحة والسعادة لو انت تبع البنك الأهلي

فوائد الأهلي هناك الكثير من الأشخاص يتعاملون مع البنوك المصرية وخاصة البنك الأهلي لإنه يعرض العديد من شهادات الإدخار، والتي يسمح للعميل بالإستثمار بها سواء بالعملة المصرية أو بالعملة الأجنبية وتختلف هذه الشهادات الخاصة بالبنك الأهلي بعائدها، لذلك يقوم العميل بمراحعة هذه الشهادات جيدا قبل أن يقوم بإختيار الشهادة المناسبة له، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال تفاصيل هذه الشهادات التي يعرضها البنك الأهلي.

أنواع شهادات البنك الأهلي 2023

يعرض البنك الأهلي الكثير من الشهادات المختلفة والمتعددة ومنها الشهادات الأتية:

أولا الشهادات البلانتنية لثلاث سنوات فهي تكون بالعملة المصرية ويصرف عائدها شهريا وتكون بنسبة %19 والحد الأدنى لها 1000 جنيه ومضاعفتها، ثانيا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج وهي بالعملة المصرية وتكون بعائد متناقص وهو %22 للعام الأول و %18 للعام الثاني و %16 للعام الثالث ويصرف عائدها شهريا والحد الأدنى لها 1000 جنيه ومضاعفتها، ثالثا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير فهي بالعملة المصرية وتكون العائد لها %19.5 ربع سنوي وتكون مدتها ثلاث أعوم والحد الأدنى لهذه الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها، رابعا الشهادة الخماسية وهي لمدة خمس سنوات ويكون العائد لها عائد ثابت طوال الخمس أعوام وبعائد شهري %12.25 والحد الأدنى لها 1000 جنيه ومضاعفتها.

أنواع الشهادات الأخرى للبنك الأهلى

هناك أيضا الكثير من الشهادات المختلفة التي يقدمها البنك الأهلى لتناسب جميع فئات الشعب ولتناسب جميع المستثمرين ومنها الأتي:

أولا شهادات أمان المصريين فهذه الشهادة تكون بالجنيه المصري وبعائد %13 ويصرف عائدها شهريا ومدتها ثلاث أعوام وتبدأ من 500 جنيه ويمكن مضاعفتها بحد أقصى 2500 جنيه، ثانيا شهادة الأهلى فورا تمون بالعملة الأمريكية ومدتها ثلاث أعوام وعائدها يكون %27 من قيمة الشهادة ولكن يصرف العائد لها بالجنيه المصري والحد الأدنى لها تبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفتها، ثالثا شهادة الأهلى بلس فهي شهادة تكون بالعملة الأمريكية ومدتها ثلاث أعوام وتكون بعائد %7 ربع سنوي والحد الأدنى لها 1000 دولار ومضاعفتها، رابعا شهادة الإستثمار أ فهي بالعملة الأجنبية وسعر الفائدة لها %10 وصرف العائد لها بصورة فوائد تراكمية ومدتها 10 أعوام وتبدأ من 500 حنيه مصري ومضاعفتها.