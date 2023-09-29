رابط تسجيل استمارة الترشيح تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي في العراق gov-iq.net

تعاني بعض القطاعات الحكومية في جمهورية العراق من عجز في أعداد الموظفين، وهذا ما دفع مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة، في عدد من القطاعات ولذلك يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين عن رابط التسجيل في تلك الوظائف لتقديم طلبات الترشيح.

رابط تسجيل استمارة الترشيح

التقديم في الوظائف الشاغرة متاح فقط إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لمجلس الخدمة الاتحادي ويتم عن طريق اتباع الخطوات التالية.

الضغط على الرابط التالي للدخول على موقع الخدمة الاتحادي الإلكتروني.

اختيار تبويب تعيين على المتقدم تحديد الوظيفة الراغب في الالتحاق بها.

ثم تسجيل كل البيانات الشخصية في الاستمارات المحددة على الشاشة.

بعد ذلك يجب تحميل كل الأوراق الرسمية التي تؤكد صحة البيانات المسجلة في الخطوة السابقة.

عليك دفع قيمة رسوم التقديم في الوظيفة بالطريقة التي تناسبك من أحد الطرق الموضحة في الموقع.

الجدير بالذكر أن كافة المتقدمين في وظائف القطاع العام العراقي يتم اختبارهم عدد من الاختبارات، منها اختبارات كتابية وأخرى شفوية للكشف عن مدى المهارات المختلفة التي يتمتع بها المتقدم للوظائف.

شروط التقديم في وظائف مجلس الخدمة الاتحادي

وضع مجلس الخدمة عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كافة المتقدمين للوظائف، ليتم قبول طلباتهم وقد جاءت الشروط كالآتي.