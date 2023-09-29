“اعرف هتبدأ امتى” مواعيد غلق المحلات في الشتاء 2023؟.. الحكومة تُحدد المخالفة والعقوبة

المواعيد الشتوية الجديدة لغلق المحلات 2023، مع نهاية فصل الصيف واقتراب فصل الشتاء يستعد جميع أصحاب المحلات، إلى تطبيق المواعيد الشتوية في الغلق والفتح يوميا وذلك لحرصهم على اتباع القوانين المصرية والالتزام بها، كما حرصت الوزارة على عدم إغلاق بعض المحلات التجارية نظراً لاستخدامها.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2023

يحرص جميع المواطنين على معرفة مواعيد فتح وغلق المحلات، كي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة، في الأوقات المناسبة لذلك سوف نتناول معكم القرارات الوزارية الجديدة المتعلقة بهذا الشأن وقد جاءت كالاتي.

يبدأ العمل في المحلات والمولات التجارية من الساعة 7:00 صباحا حتى 10:00 مساء، مع مراعاة زيادة مدة العمل في أيام عطلة نهاية الأسبوع والتي تكون يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات الموسمية ليتم غلق المحلات الساعة 11:00 مساء.

أما بالنسبة للبازارات والمطاعم والمقاهي المتواجدة داخل المولات التجارية، يبدأ العمل من الساعه 5:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل.

فيما يتعلق بالخدمة الموجودة في كافة المطاعم والكافيهات، وهي خدمة التوصيل إلى المنازل أو ما يعرف بالتيك أواي، فهي مستمرة على مدار اليوم الكامل دون التقيد بمواعيد محددة، في حين تختلف مواعيد محلات الأعمال الحرفية والورش خاصة المتواجدة، داخل التجمعات السكنية حيث يبدأ العمل الساعة 8:00 صباحا وينتهي الساعة 6:00 مساء.

استثناء في مواعيد غلق المحلات

حرصت الوزارة على استثناء مجموعة من الأنشطة التجارية من المواعيد التي يتم تطبيقها على باقي المحلات، لما تقدمه من خدمات نافعة للمواطنين مثل محلات السوبر ماركت والمخابز وكافة السلع الغذائية، من خضروات وفواكه ودواجن والصيدليات وخدمات الطوارئ.