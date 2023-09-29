رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي.. موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

يتسائل عدد كثير من الأشخاص عن الطريقة الي يتم من خلالها معرفة لجنة الانتخابات لذا فقد أصبح من السهل جدا معرفة لجنة الانتخابات بيسر حيث أن الهيئة الوطنية تعمل على توفير ذلك للشخص عن طريق رقمه القومي لتمكنه من معرفة لجنته الخاصة للقيام بإدلاء صوته فهيا بنا نتعرف على الخطوات التي يقوم بها المواطن لمعرفة في أي لجنة سوف يقوم بإدلاء صوته وتتمثل

خطوات الاستعلام عن لجنة الانتخابات

أولا: لا بد من أن الشخص يدخل على الموقع المخصص لمعرفة ذلك وهو الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ثانيا: ثم بعد ذلك يقوم الشخص بالدخول على الموقف الانتخابي.

ثالثا: ثم يقوم بإدخال رقمه القومي وهو المكون من 14 رقم من ناحية الشمال.

رابعا: يضغط على كلمة الإستعلام ثم بعد ذلك يقوم بمعرفة لجنته الخاصة.

كما يمكن للشخص معرفة لجنته الانتخابية بطريقة أخرى غير طريقة الدخول إلى الموقع الخاص بمعرفة لجنة الانتخابات

يستطيع المواطن معرفة ذلك بكل سهولة ويسر وذلك عن طريق الهاتف المحمول أو الخط الأرضي حيث يقوم الشخص الناخب بالإتصال على الرقم الآتي لمعرقة لجنته والرقم هو 141

أو قيامه بإرسال رسالة تحتوي على رقمه القومه على رقم

موعد انتخابات الرئاسة

قامت الهيئة الخاصة بالانتخابات بالإعلان عن موعد الانتخابات عن طريق المؤتمر الذي أقامته وقد بينت أن أيام الانتخابات تتمثل في الآتي :

يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر.

الإتنين الموافق11 ديسمبر.

التلاتاء الموافق 12 ديسمبر لسنة 2023.

حيث تُفتح أبواب اللجان لتسمح للناخب بإدلاء صوته لمن يحب من الساعه التاسعه صباحا إلى الساعة التاسعة مساءا.