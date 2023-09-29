اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الخامسة بالعراق 2023 spa.gov.iq منصة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، تستمر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العمل على قدم وساق لخدمة جميع المواطنين العراقيين وذلك من خلال عدد من البرامج الاجتماعية التي تقدم المساعدات المختلفة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين خاصة في حالة الاضطراب التي تعاني منها كل اقتصاديات العالم.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023.

قامت الوزارة بالإعلان عن صدور الدفعة الخامسة وتحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل، كما حددت عدد من الخطوات البسيطه والمتتاليه يمكن لاي مواطن الاستعلام عن اسماء المشمولين كالاتي:

الضغط على الرابط التالي للدخول إلى منصة مظلتي.

بعد فتح الصفحة الرئيسية للمنصة يجب اختيار أيقونة “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”، ثم الضغط على أيقونة الوجبة الخامسة وتحديد رقم الدفعة.

تسجيل كل البيانات المطلوبة في الأيقونات الفارغة أمامك ثم انقر زر الاستعلام.

يظهر لك الموقع قائمة بها كافة أسماء المشمولين، ابحث عن اسمك بداخلها للتأكد من مدى استحقاقك للرعاية الاجتماعية من عدمه.

تمويل برنامج الرعاية الاجتماعية.

أعلنت وزارة العمل أنها قامت بانفاق ما يزيد عن 400 مليار دينار عراقي حتى الآن خلال الدفعات السابقة، وأكدت أيضا أنها ما زالت مستمرة في تقديم الدعم الكافي لكل مواطني العراق، ليتمكنوا من التصدي لموجات الغلاء حيث بلغ عدد المتقدمين في الرعاية الاجتماعية مليون و 900 ألف مواطن.

وفقا لما أعلن عنه الاستاذ أحمد الأسدي أن الوزارة حريصة، على توخي الحذر في تحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجا لكي يصل الدعم إلى الطبقات الأكثر استحقاقا، وخاصة المتواجدين داخل المخيمات، وذلك من خلال فرق بحث مدربة للكشف عن الحالة المادية والاجتماعية على أرض الواقع.