حقيقة تأجيل الدراسة في مصر.. والموعد الرسمي لبداية الدراسة في 2023-2024لكل المراحل التعليمية

أخبر شخص مسئول في وزارة التربية والتعليم عن ميعاد بداية السنة الدراسية الجديدة مؤكدا في بداية كلامه أن ما تم انتشاره بخصوص تعطيل الدراسة أمر غير صحيح، كما وضح الموعد الرسمي لبداية الدراسة والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

حقيقة تعطيل الدراسة ٢٠٢٣-٢٠٢٤

قام الشخص المسئول في وزارة التربية والتعليم ببيان أن ما تم انتشاره خلال السوشيال ميديا بشأن تعطيل الدراسة لهذا العام أمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة،حيث أنه قال أن الوزارة لم تقم يإصدار أي قرار من شأنه أن يعمل علي تأجيل الدراسة لهذا العام وأن السنة الدراسية سوف تبدأ في موعدها التي قامت بتحديده الوزارة .

وقد حدد الموعد هو يوم السبت الموافق 30سبتمبرلسنة 2023 وهذا الموعد يشمل جميع مراحل التعليم المختلفة وأيضا المدارس سواء أكانت هذه المدارس مدارس خاصة أو مدارس حكومية أو مدارس لغات على أن يتم بدء بداية أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 27 يناير.

الخريطة الزمنية للسنة الدراسية الجديدة لعام 2023-2024

هذه الخريطة توضح أن عدد الأسابيع التي سوف تكون في السنة الدراسية الجديدة لهذا العام 35 أسبوع، على أن يكون بداية الفصل الدراسي الأول يوم 30 سبتمبر لعام 2023 ويتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14يناير وينتهي هذا الفصل يوم 25 يناير لعام 2024.

سوف يبدأ الفصل الدراسي التاني يوم 10 فبراير وينتهي هذا الفصل يوم 6يونيو على أن يتم بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25مايو والامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو، حيث أن فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني تعتبر من ضمن أيام الدراسة كنا أنها تحسب أيضا من ضمن نسبة الحضور.