موقع نتائجنا .. خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023/2024 وزارة التعليم

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك في الساعات الأخيرة من خلال الحسابات الخاصة بها على السوشيال ميديا بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الثاني وسيتم ذلك من خلال الإنتهاء من التصحيح ثم بعد ذلك يتم رصد درجات الطلاب.

نتيجة الصف السادس الإعدادي للدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن معرفة النتيجة بكل سهولة ويسر ويتم ذلك عن طريق الإنترنت حيث أنها تعمل على أن توفر جميع الخدمات اللازمة الخاصة بالتعليم فهي حريصة على توفير الوقت والجهد فقامت بتوضيح الخطوات التي يتبعها أولياء الأمور للحصول على نتيجة أولادهم فور ظهورها.

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني

يتم الحصول على النتيجة بالخطوات التي أعلنت عنها وزرارة التربية والتعليم العراقية وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على نتائج الصف السادس الإعدادي

يختار الطالب النتيجة الخاصة بالدور التاني.

ويقوم الطالب بعد ذلك بإدخال اسمه بالكامل في مكان الحقل المخصص لذلك.

ثم يدخل رقم الامتحان الخاص به

بعد قيام الطالب أو ولي الأمر بالتأكد من أن البيانات صحيحة يقوم يالضغط على استعلام النتيجة.

في حين تم اعتماد النتيجة فسوف يتم رفعها تلقائيا على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية وسيحصل الطالب عليها بكل سهولة ويسر.

أما في حالة عدم الانتهاء من رفعها فعلي الطالب أو ولي الأمر الإنتظار إلى أن يتم رفع النتيجة ثم بعد ذلك يقوموا بتطبيق الخطوات السابقة لمعرفتها.