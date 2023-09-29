نتائج القبول وحالة الملف في منصة توظيف الأساتذة 2023-2024 في الجزائر

نتائج القبول في منصة توظيف الأساتذة المتعاقدين الجزائر 2023 / 2024، حيث تم الإعلان عن نتائج قبول المتقدمين للتوظيف كأستاذة للعام الدراسي 2023/2024م، لذلك قاموا بتقديم الأوراق في قطاع التربية الوطنية لكي يتمكن كلاً منهم الاطلاع على معلوماته بخصوص التقديم في مهنة التوظيف من خلال حساباتهم الخاصة، للوصول السريع أو من خلال وزارة التربية الوطنية للإعلان عن نتائج القبول

نتائج القبول في منصة توظيف الأساتذة 2024-2023

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج قبول المتقدمين للتوظيف كأستاذة متعاقدين للعام الدراسي 2023/2024 م، فى حالة اذا تم قبولهم يجب عليهم اتخاذ الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة فى الوقت المحدد لهم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول على الرابط الخاص بمنصة توظيف الأساتذه.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال حسابك الحالى.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على القائمة الجانبية.

يجب عليك ادخال الاسم وكلمة المرور التي حصلت عليها أثناء التسجيل.

ثم قم بالضغط على كلمة استعلام.

ثم بعد ذلك إذا تم قبول طلب التقديم على الوظيفة يجب عليك التوجه الى المدرسة مباشرة لتسليم المستندات المطلوبة لكي يتم توظيفك مباشرة.

منصة توظيف الأساتذة

قامت وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتائج المقبولين وفرز جميع طلبات تقديم التوظيف، حيث أنه تم الإعلان عن قبول عدد كبير من الأساتذة الذين قاموا بتقديم طلباتهم على المنصة الالكترونية، وسوف يتم الإعلان ايضّا على الموقع الرسمى لذلك يمكنهم الاطلاع على نتائجهم وسوف يتم توزيعهم على المدارس التي يوجد بها نقص معلمين.