رسمياً.. موعد وشروط تسكين المعلمين الجدد في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم عن تسكين المعلمين الجدد من بداية العام الدراسي المقبل، للحصول على عمل في مهنة التدريس والاستفادة من خبراتهم، لذلك يجب على المعلمين تقديم كل الأوراق المطلوبة للحصول على الوظيفة، لذلك ينتظر العديد الاعلان عن نتيجة قبول المعلمين الجدد، وذلك لسد العجز في جميع المدراس.

شروط مسابقة 30 ألف معلم لتسكين المعلمين الجدد

قام وزير التربية والتعليم عن وضع شروط التقديم في مسابقة المعلمين والمعلمات، لذلك يجب عليهم اجتياز جميع الاختبارات وسوف يتم اختيار أفضل المعلمين للتدريس في العام الدراسي الجديد وذلك من خلال اتباع الشروط الآتية:

يجب أن يكون المتقدم على المسابقة حاصل على كليات التربية.

ثم بعد ذلك يتم التقديم على الوظيفة وسوف يتم تحديد التخصص لكل شخص على حسب مؤهله الدراسي.

لذلك يجب أن يكون قام بعمل الاختبارات المحددة لهم بالفعل.

ثم بعد ذلك يجب أن يقوم بعمل التدريبات التربوية، وأن يكون قام بالعمل والتدريب بمهنة التدريس لكي يكون لدية خبرة فى ذلك.

يجب أن يكون المعلم أو المعلمة حاصل على الجنسية المصرية ومقيم إقامة كاملة داخل جمهورية مصر العربية.

ويجب أن يكون أيضًا لدية شهادة حسن سير وسلوك.

ثم بعد ذلك يجب على المتقدم أن يكون عمره 40 عام ويجب أن لا يزيد عن ذلك

سوف يتم التقديم على هذه المسابقة من خلال الرابط الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الذي قامو بنشرة.

متي يتم توظيف المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم على أنه سوف يتم توزيع المعلمين والمعلمات، على جميع المدارس المنتشرة فى جمهورية مصر العربية، وسوف يتم الإعلان خلال شهر سبتمبر ويجب على المتقدم أن لا يكون لدية اى مرض مزمن في ذلك الفترة، ويجب أن يلتزم بالشروط والخطوات المعلن عنها لكي يتم قبوله في الوظيفة.