إلغاء التوقيت الصيفي موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2023

ارتفعت معدلات البحث في الأواني الأخيرة، عن موعد بداية التوقيت الشتوي 2023، وانتهاء التوقيت الصيفي، حيث تم العودة بالعمل بهذا النظام مجدداً بعد الإنقطاع لمدة سنوات وفي خلال مقالنا هذا سوف نجيب عن هذا السؤال.

موعد بداية التوقيت الشتوي

تزامنًا مع بداية موسم الخريف، ينتظر العديد من المواطنين، موعد بداية التوقيت الشتوي، حيث أنه يتم تطبيق النظام الشتوي من 27 أكتوبر 2023 الموافق ليوم الجمعة، الذي يوافق 12 ربيع الثاني 1445 ه‍. وبذلك يقوم المواطن بتأخير الساعة 60 دقيقة.

مواعيد غلق المحلات في الشتاء

طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية التابع للمادة رقم 456، والمتعلق بتنظيم المواعيد لغلق وفتح المحلات في الشتاء، الذي ينص على أن مواعيد العمل الخاصة بالمحلات والمطاعم والمقاهي، تبدأ من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً.

ما هو موعد انتهاء التوقيت الصيفي

ينتهي التوقيت الصيفي في مصر مع نهاية شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وبعدها مباشرة يبدأ التوقيت الشتوي التي يظل حتى نهاية شهر أبريل.

عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية في غلق المحلات

قام الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، بالتوضيح أن العقوبة في مخالفة المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمقاهي والمطاعم، ومحطات الوقود وغيرها، تبدأ بإرسال إنذار لكل فرد يخالف القرار، على أن تتم مراقبة هذا الشخص لمدة 15 يوم، وفي حالة الاستمرار على مخالفة القرار، يتم تطبيق العقوبة بغلق المحل أو المطعم أو المقهى لمدة شهر، ولا يتم فتح المحل إلا عند الحصول على تصريح كتابي من المركز التكنولوجي للتراخيص.