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طريقة تثبيت لعبة wobbly life للأندرويد أخر إصدار
لعبة wobbly life
تُعد لعبة woblly life وبلي لايف من أحدث الألعاب التي تمت إضافتها مؤخرًا لهواتف الأندرويد، وقد نالت اللعبة إعجاب الشباب والأطفال بقوة نظرًا لأنها مسلية جدًا وتعطي روح من التشويق والإثارة في أثناء اللعب، وبعد التحديث الأخير للعبة أصبحت البحث عنها يزداد بشكل كبير كل يوم، كما أنها أيضًا تناسب الهواتف المحمولة والكمبيوتر كما أن تنزيلها يكون بشكل مجاني تمامًا، لذلك تساءل الكثيرون عن طريقة تثبيت اللعبة، وذلك ما سنوضحه لكم بالتفصيل في السطور التالية.
طريقة تثبيت لعبة wobbly life للأندرويد
بعد أن أزداد البحث مؤخرًا عن اللعبة وطريقة تثبيت اللعبة، سوف نوضح لكم بالتفصيل الطريقة الصحيحة في السطور الآتية:
- الدخول إلى جوجل بلاي.
- ثم البحث عن لعبة wobbly life.
- النقر على تثبيت أو instal.
- بعد تثبيت اللعبة يتم تشغيلها والبدء في اللعب.
التحديثات والإضافات في لعبة Wobbly life
هناك العديد من التحديثات الجديدة التي تم إضافتها إلى اللعبة لكي تكون أكثر تشويق بالنسبة للاعبين، وبدء عدد كبير جدًا في السؤال عن تلك التحديثات لذلك سوف نوضحها لكم في السطور التالية:
- تم إضافة مهام ووظائف جديدة متنوعة مثل وظائف الهدم، ووظائف البناء، ووظائف إعادة التدوير.
- يوجد مجموعة من الإصلاحات والتحسينات الجديدة والرسوم المتحركة الجديدة والمتنوعة.
- تم إضافة مجموعة Ice cave إلى المتحف.
- يوجد أيضًا قطع ملابس كثيرة ومتنوعة يمكن شراؤها، وشراء الكثير من الأدوات والعربات.
- تم إضافة تحديث القط الكبير، وتم إضافة أجواء شتوية أيضًا داخل اللعبة.
- هناك من ضمن التحديثات الجديدة أيضًا أعواد حلوي في جميع أنحاء الجزيرة يتم تجميعها وتسليمها إلى الجان الموجود داخل كهوف خبز الزنجبيل.