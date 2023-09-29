“لو جبت عربية جديدة مترجعش تندم”.. أنواع السيارات التي تتسبب في الحذف من بطاقة التموين|| وزارة التموين توضح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن امتلاك المواطن لسيارة يسبب في حذفة من بطاقة التموين، لهذا يريد الكثير من حاملي البطاقات التموينية معرفة أنواع السيارات التي تتسبب في الحذف من بطاقة التموين والتي سوف نتعرف عليها في مقالنا هذا بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات الأخرى.

أنواع السيارات التي تتسبب في الحذف من بطاقة التموين

انواع السيارات التي تتسبب في الحذف من بطاقة التموين يعد من أكثر العناوين المتداولة على محرك البحث جوجل هيه الأيام، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن امتلاك المواطن لسيارة يسبب في حذف من بطاقة التموين، لهذا يرغب هؤلاء المواطنين معرفة هذه الأنواع والتي جاءت على النحو التالي:

فولكس فاجن.

أودي.

جاجوار.

فيراري.

بي أم دابليو.

مرسيدس.

لكزس.

بنتلي.

لاند روفر.

بورش.

جيب جراند شيروكي.

دودج.

كاديلاك.

ستروين.

تويوتا لاند كروز.

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يستفاد من البطاقات التموينية عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون معرفة خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بالإعلان عن هذه الخطوات والتي جاءت كما يلي:

يقوم المواطن اولا الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

ينقر المواطن بعد ذلك على خدمة التموين.

الخطوة الأخيرة يقوم المواطن بالضغط على الاستعلام عن صرف البطاقة والذي يوضح آخر عملية تموينية صرفت بالبطاقة.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية

في بعض الأحيان يرغب المواطن الحاصل على بطاقة تموين إيقاف البطاقة، حيث أنه يمكن إيقاف البطاقة التموينية بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن اولا الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عن طريق حسابه الشخصي.

يختار المواطن خانة الخدمات التموينية من بين الاختيارات الموجودة.

يتم اختيار خانة خدمة إيقاف بطاقة التموين.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم المواطن بإدخال المعلومات المطلوبة منه في الأماكن المخصصة لذلك.

خدمات جديدة على بطاقات التموين 2023

يتسائل العديد من أصحاب البطاقات التموينية عن الخدمات الجديدة التي يمكن الحصول عليها من خلال بطاقات التموين، حيث أنه يوجد العديد من هذه الخدمات والتي من أبرزها ما يلي:

خدمة الإيقاف الذاتي على بطاقات التموين، التي يمكن للمواطن عن طريقها حذف نفسة من البطاقات التموينية وذلك عند احتواء البطاقة على بيانات خاطئة إلى جانب تسهيل عملية إيقاف أشخاص آخرين مستفيدين من نفس البطاقة التموينية.