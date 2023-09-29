“صدمة لأصحاب بطاقات التموين”.. وقف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة|| وزارة التموين توضح الأسباب

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين والتي قد يكون من بينها امتلاك المواطن سيارة، لهذا يتصدر عنوان وقف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة محركات البحث هذه الأيام، لذلك في هذا المقال سوف نتحدث عن هذا الأمر بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

وقف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة

انتشر خلال الأيام القليلة السابقة عبر عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي خبر وقف بطاقة التموين بسبب امتلاك سيارة، لهذا يرغب الكثير من حاملي البطاقات التموينية والممتلكين للسيارات معرفة حقيقة هذا الخبر، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أنه يوجد الكثير من الحالات التي تستدعي إلى قيام الوزارة بوقف البطاقات التموينية الخاصة بها ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:

الحصول على راتب يتجاوز 9600 جنيه شهريًا.

أن يمتلك المواطن سيارة ذات طراز حديث.

دفع المواطن المصاريف الخاصة بمدارس أولاده بمبلغ يتجاوز 20 ألف جنيه.

قيام المواطن باستهلاك فواتير كهرباء تتجاوز 650 ك/ وات، بنحو مبلغ 800 جنية فأكثر في الشهر .

أن يمتلك المواطن حيازة زراعية تقدر بنحو 10 أفدنة فأكثر.

قيام المواطن بدفع ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.

يحذف المواطن من بطاقة التموين إذا كان لديه شركة يقدر رأس مالها بنحو ما يزيد عن 10 ملايين جنيه .

عند قيام المواطن بتسديد قيمة مضافة مرتفعة وهذا بالنسبة لأصحاب الأعمال.

إذا كان المواطن واحد من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

إذا توفي واحد من أفراد الأسرة وعدم قيام الآخرين بتقديم طلب لحذفه من البطاقة.

إذا سافر واحد من أفراد الأسرة للخارج ولا يزال مسجل على بطاقة التموين.

إذا لم يقم المواطن بصرف الخبز أو السلع الغذائية لمدة 6 أشهر متتالية.

في حالة قيام المواطن بالتعدي على الأراضي الزراعية أو قام بالبناء عليها.

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يتساءل عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن طريقة الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخطوات والتي تمثلت في الآتي: