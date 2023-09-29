“مترجعش تندم لو وقفت”.. وزارة التموين توضح أسباب توقف بطاقة التموين نهائياً عن صرف العيش والسلع

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم كل من الخبز والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك عن طريق البطاقات التموينية التي يستفاد منها ملايين الأشخاص من كافة محافظات جمهورية مصر العربية والذين يرغبون معرفة أسباب توقف بطاقة التموين الأمر الذي سوف نتحدث عنه في هذا المقال إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

أسباب توقف بطاقة التموين

أسباب توقف بطاقة التموين بعد من أكثر الأسئلة التي توجد على محرك البحث جوجل، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن هذه الأسباب والتي من أبرزها ما يلي:

إذا زاد راتب المواطن الشهري عن 9600 جنيه مصري.

في حالة امتلاك المواطن سيارات حديثة.

إذا بلغت المصاريف الدراسية لأبناء المواطن 20 ألف جنيه.

إذا تم استهلاك فواتير كهرباء تتجاوز 650 ك/ وات، بقيمة تتجاوز 800 جنية فأكثر في الشهر .

في حالة امتلاك المواطن حيازة زراعية تصل إلى أكثر من 10 أفدنة.

في حالة دفع المواطن ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.

عند امتلاك المواطن شركة يتجاوز راس مالها نحو 10 ملايين جنيه.

إذا قام المواطن بتسديد قيمة مضافة مرتفعة وهذا بالنسبة لأصحاب الأعمال.

في حاله كان المواطن واحد من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

في حالة وفاة واحد من أفراد الأسرة وعدم قيام واحد من أفراد الأسرة طلب من أجل حذفه من البطاقة.

عند سفر واحد من أفراد الأسرة للخارج ولا يزال مقيد على بطاقة التموين.

إذا لم يقم بصرف الخبز أو السلع الغذائية لمدة 6 أشهر متتالية.

اذا تعدي المواطن علي الأراضي الزراعية أو قام بالبناء عليها.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الذين يريدون إيقاف بطاقة التموين خطوات الإيقاف والتي تمثلت في الآتي: