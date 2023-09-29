“ابسط يا عم هتصرف من أي مكان”.. هل بطاقة التموين تصرف عيش من أي محافظة؟ وزارة التموين توضح الحقيقة

يوجد عدد كبير من المواطنين المصريين يمتلكون بطاقات التموين التي خصصتها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل أن يحصل المواطن على كل من الخبز والسلع التموينية بأسعار مخفضة مساعدة لهم في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد، لهذا يتسائل هؤلاء المواطنين عن هل بطاقة التموين تصرف عيش من اي محافظة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على رد الحكومة بشأن هذا السؤال، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

هل بطاقة التموين تصرف عيش من أي محافظة

هل بطاقة التموين تصرف عيش من أي محافظة يعد هذا العنوان من أكثر العناوين المتداولة هذه الأيام عبر محرك البحث جوجل لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاعلان عن أنه وفقا للقواعد الجديدة التي أصدرتها الوزارة فإنه يمكن للمواطنين القيام بصرف العيش من المحافظات الصادر منها البطاقة أو التي يثبت فيها محل إقامة صاحبها وهذا من خلال الرقم القومي.

كما قامت الوزارة بمخاطبة شركات البطاقات الذكية العمل بهذا القرار بداية من شهر أكتوبر القادم ، وأكدت الوزارة أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية لأصحاب البطاقات من أجل إبلاغهم بهذا القرار وهذا عن طريق بونات صرف كل من الخبز والسلع.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الخطوات التي يجب على المواطنين الراغبين في إيقاف البطاقة التموينية اتباعها والتي جاءت على النحو التالي:

اولا الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

يقوم المواطن الذي يرغب في إيقاف البطاقة الخاصة به بإدخال الحساب الشخصي على بوابة مصر الرقمية.

يتم اختيار خانة الخدمات التموينية.

اختيار أيقونة خدمة إيقاف بطاقة التموين.

في النهاية يكتب المواطن البيانات المطلوبة منه في الخانات المحددة لذلك.

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يستطيع حاملى البطاقات التموينية الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين بكل سهولة وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: