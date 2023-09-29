“عشان لو سافرت ومحتاج عيش”.. هل يمكن صرف التموين والخبز من أي محافظة 2023؟ هتصرف براحتك من أي مكان || التموين توضح
يعتبر صرف التموين من أي محافظة من أكثر الأسئلة الموجودة على محرك البحث جوجل، وذلك بعد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم السلع الغذائية والخبز للمواطنين بأسعار مدعمة من أجل محاربة غلاء الأسعار، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على اجابه هذا السؤال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
هل يمكن صرف التموين من أي محافظة 2023
يستفاد من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد كبير من المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية، والذين يرغبون معرفة هل يمكن صرف التموين من اي محافظة 2023، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية متمثله في الدكتور على المصيلحي وزير التموين بالرد على هذا السؤال مجيب أنه لا يسمح للمواطن صرف التموين من محافظة أخرى سوي المحافظة التي صدر من خلالها بطاقة التموين مشيرا أيضا إلى أن عملية صرف الخبز المدعم أيضا تتم من المحافظة الصادر منها البطاقة ولا يجوز صرفة من اي محافظة أخرى.
أسعار السلع التموينية
انتشر خلال الايام القليلة السابقة إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع اسعار السلع التموينية، حيث أعلنت الوزارة عن قائمة السلع الغذائية والتي جاءت كما يلي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت.. زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
- سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.
- سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
- سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.
- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.
- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.
- سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون تواليت 125 جم 7.50 جنيه.
- سعر زجاجة الخل 5% 900 ملم 6 جنيهات.