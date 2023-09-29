“عشان لو سافرت ومحتاج عيش”.. هل يمكن صرف التموين والخبز من أي محافظة 2023؟ هتصرف براحتك من أي مكان || التموين توضح

يعتبر صرف التموين من أي محافظة من أكثر الأسئلة الموجودة على محرك البحث جوجل، وذلك بعد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم السلع الغذائية والخبز للمواطنين بأسعار مدعمة من أجل محاربة غلاء الأسعار، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على اجابه هذا السؤال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

هل يمكن صرف التموين من أي محافظة 2023

يستفاد من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد كبير من المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية، والذين يرغبون معرفة هل يمكن صرف التموين من اي محافظة 2023، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية متمثله في الدكتور على المصيلحي وزير التموين بالرد على هذا السؤال مجيب أنه لا يسمح للمواطن صرف التموين من محافظة أخرى سوي المحافظة التي صدر من خلالها بطاقة التموين مشيرا أيضا إلى أن عملية صرف الخبز المدعم أيضا تتم من المحافظة الصادر منها البطاقة ولا يجوز صرفة من اي محافظة أخرى.

أسعار السلع التموينية

انتشر خلال الايام القليلة السابقة إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع اسعار السلع التموينية، حيث أعلنت الوزارة عن قائمة السلع الغذائية والتي جاءت كما يلي: