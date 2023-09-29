“ياريت كنا نعرفها من زمان”.. طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم لو الفاتورة غالية واستهلاكك قليل وتحذيرات قوية من الكهرباء

يعمل بالعدادات الكهربائية القديمة الكثير من المواطنين في محافظات مختلفة من جمهورية مصر العربية والذين يريدون معرفة طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم وهذا من أجل تخفيض سعر فاتورة الكهرباء التي يتم دفعها كل شهر، لذلك في مقالنا هذا سوف نتعرف على هذه الطريقة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم

يبحث العديد من مالكي العدادات الكهربائية القديمة عبر محرك البحث جوجل عن طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم وهذا من أجل توفير بعض النقود، حيث يوجد عدد كبير من هذه الطرق التي يمكن استخدامها من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، ولكن تعد هذه الطرق غير قانونية تماما وتعرض مرتكبها لعقوبات صارمة، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:

طريقة استخدام جهاز التحكم عن بعد وهذا من خلال فصل العداد وتوصيله بشكل مباشر بالشبكة العامة عن طريق قيام فني الإلكترونيات بإنشاء دوائر إلكترونية تعمل على تسهيل عملية سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي يجعل العداد لا يقوم بحساب كمية الكهرباء التي تم استهلاكها.

عن طريق وضع كيس من الملح أعلى العداد الكهربائي حيث تقوم الضغوط المتولدة عن الكيس بالعمل علي بطئ دوران العداد الأمر الذي يؤدي إلى خفض كل من عدد الدورات والاستهلاك.

من خلال استخدام حيلة السكينة الثلاثية، وذلك بواسطة توصيل الشقة بالتيار عن طريق سكينة ثلاثية يتم زراعتها في إحدى الغرف حيث تعمل هذه الحيلة على خفض الضغط على العداد وتباطؤها.

استخدام قطع صغيرة من المغناطيس وذلك من خلال وضعها إلى جانب العداد حتى تقوم بالتأثير على دورانه.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يرغب عدد كبير من مالكي العدادات الكهربائية القديمة معرفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي والتي جاءت على النحو التالي: