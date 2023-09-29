رابط تسجيل دخول lms منصة التعليم الذكي في الإمارات 2023 عبر وزارة التربية والتعليم الإمارات
منصة التعليم الذكي في الإمارات
ما يميز تسجيل دخول lms منصة التعليم الذكي في الإمارات هو توفيرها لمجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية المختلفة والتي تشمل إمكانية الوصول إلى المناهج الدراسية والموارد التعليمية وأدوات التقييم بالإضافة إلى ذلك تقدم المنصة إمكانية التواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتوجيه الطلاب نحو النجاح.
إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه البوابة الرائعة يمكنك بسهولة الوصول إليها من خلال زيارة الموقع الرسمي والتسجيل بحسابك الشخصي بعد تسجيل الدخول ستجد العديد من الخيارات والخدمات المفيدة التي تساهم في تسهيل عملية التعلم وتحسين تجربتك التعليمية.
تسجيل دخول lms منصة التعليم الذكي في الإمارات
تعتبر البوابة الإماراتية للتعليم مصدرًا رائعًا للخدمات التعليمية المتنوعة والمبتكرة حيث اعتمدت عليها وزارة التعليم بشكل كامل لتقديم خدمات تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء يظهر هذا المقال بعضًا من الخدمات الرئيسية التي توفرها البوابة:
- التعليم عن بعد: تأتي في مقدمة الخدمات الرقمية التي قدمتها البوابة حيث تمكن الفصول الإلكترونية الرقمية الطلاب والمعلمين من التفاعل في الفصل الدراسي دون الحاجة إلى وجود جسدي في المدرسة هذا النهج أصبح أكثر أهمية خلال جائحة كورونا حينما تم إغلاق العديد من المدارس.
- حجز لقاحات كورونا: تقديم وثيقة الحصول على لقاحات كورونا أصبح أمرًا متاحًا عبر البوابة يمكن للطلاب الحصول على هذه الوثيقة الضرورية بسهولة للسماح لهم بالعودة إلى الدروس الحضورية.
- تسجيل سهل: يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إنشاء حساباتهم على البوابة بسهولة باستخدام رقم الهوية وكلمة مرور سرية هذا يجعل عملية الوصول إلى المنصة سهلة وسريعة.
- موارد تعليمية غنية: توفر البوابة مكتبة رقمية غنية بالفيديوهات والمواد التعليمية يمكن من خلالها تقديم دروس شرح واختبارات دورية وربع سنوية لمساعدة الطلاب على تعزيز فهمهم وأدائهم.
- استعلام النتائج: تقدم البوابة أيضًا خدمة للاستعلام عن نتائج الطلاب مما يتيح لهم متابعة تقدمهم الأكاديمي.