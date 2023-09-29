تسجيل دخول lms منصة التعليم الذكي في الإمارات منذ عدة سنوات، قامت وزارة التعليم في دولة الإمارات بتطوير بوابة إلكترونية تعرف باسم البوابة الإماراتية للتعليم وذلك بهدف تقديم دليل شامل يخدم الطلاب والطالبات المعلمين، وأولياء الأمور تعتمد هذه البوابة على التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الإلكترونية كوسيلة لتحقيق التحول الرقمي الشامل بين جميع الوزارات والمتعاملين، بما في ذلك وزارة التعليم تعتبر هذه المنصة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة لتحقيق الأهداف الوطنية والتربوية تمثل هذه البوابة موردًا قيمًا للمعلومات التعليمية والخدمات الرقمية في البلاد وقد حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

ما يميز تسجيل دخول lms منصة التعليم الذكي في الإمارات هو توفيرها لمجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية المختلفة والتي تشمل إمكانية الوصول إلى المناهج الدراسية والموارد التعليمية وأدوات التقييم بالإضافة إلى ذلك تقدم المنصة إمكانية التواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتوجيه الطلاب نحو النجاح.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه البوابة الرائعة يمكنك بسهولة الوصول إليها من خلال زيارة الموقع الرسمي والتسجيل بحسابك الشخصي بعد تسجيل الدخول ستجد العديد من الخيارات والخدمات المفيدة التي تساهم في تسهيل عملية التعلم وتحسين تجربتك التعليمية.

تسجيل دخول lms منصة التعليم الذكي في الإمارات

تعتبر البوابة الإماراتية للتعليم مصدرًا رائعًا للخدمات التعليمية المتنوعة والمبتكرة حيث اعتمدت عليها وزارة التعليم بشكل كامل لتقديم خدمات تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء يظهر هذا المقال بعضًا من الخدمات الرئيسية التي توفرها البوابة: