مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي فمع اقتراب فصل الشتاء وبدء موسم الخريف لعام 2023 يتزايد البحث عن موعد بدء التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي يعد هذا التغيير في توقيت الساعة أمرًا هامًا يؤثر على حياة الناس وروتينهم اليومي.

عادةً ما يتم بدء التوقيت الشتوي في معظم الدول في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وتكون الخطوة الأولى في هذا التغيير هي ترجيع عقارب الساعة إلى الوراء بمقدار ساعة واحدة هذا يعني أن يتم تعديل الساعات في منتصف الليل بحيث تصبح الساعة الواحدة صباحًا تصبح الساعة الثانية صباحًا.

انتهاء التوقيت الشتوي

يشهد التوقيت في مصر تغييرًا منتظرًا في العام القادم، حيث من المقرر أن يستمر التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر سيبدأ فصل الصيف بداية من شهر مايو وسيمتد حتى يوم الجمعة الأخير من أكتوبر.

في إعلان سابق كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخير في شهر أبريل يعني ذلك أنه سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة حيث ستكون الساعة الواحدة صباحًا بدلاً من 12:00 منتصف الليل سيترتب على هذا التغيير زيادة عدد ساعات النهار بينما تقل ساعات الليل.

تأثير التغيير

في بيان حكومي حديث حول إعادة العمل بنظام التوقيت الشتوي، تم تسليط الضوء على مجموعة من الفوائد والمميزات التي يمكن أن يجلبها تطبيق هذا النظام. إليك بعض هذه الفوائد:

توفير الطاقة الكهربائية

من أبرز الفوائد التي يوفرها تطبيق التوقيت الشتوي هو توفير الطاقة الكهربائية يحدث ذلك من خلال تقليل استخدام وسائل التدفئة خلال الأوقات التي تكون الإضاءة الطبيعية متاحة بوفرة. هذا الترشيد في استهلاك الكهرباء يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على موارد الطاقة وتقليل الأعباء على الشبكة الكهربائية.

تنشيط العقل وزيادة الطاقة

تظهر فوائد أخرى للتوقيت الشتوي في تنشيط خلايا المخ بعد الاستيقاظ. هذا التغيير في الساعة يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط واليقظة في الصباح وهو أمر مهم خاصة للأطفال خلال فترة الدراسة فالاستفادة من الضوء النهاري في الصباح يمكن أن يساعد في تحسين التركيز وزيادة الطاقة الإيجابية.

الاستفادة من ساعات النهار

يسمح التوقيت الشتوي بالاستفادة القصوى من ساعات النهار حيث يزيد عدد ساعات النهار ويقلل عدد ساعات الليل مما يمنح المزيد من الوقت للعمل والأنشطة الاجتماعية في ضوء النهار هذا يمكن أن يسهم في تحسين الإنتاجية والرفاهية العامة.