“لأصحاب المعاشات المعاد قرب خلاص”.. موعد صرف العلاوات الخمس 2023 وطريقة الاستعلام عنها|| بشرى سارة

تعد العلاوات الخمسة من أهم المكافآت التي يحصل عليها العاملون في القطاعات الحكومية، ويسعى العديد من الموظفين لمعرفة مواعيد صرفها، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة المعلومات حول مواعيد صرف العلاوات الخمس وكيفية الاستعلام عنها، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها للحصول عليها.

موعد صرف العلاوات الخمس

يتساءل الكثيرون عن مواعيد صرف العلاوات الخمسة، وأعلنت الهيئات الحكومية أنه تم بدء صرف العلاوات في سبتمبر من العام الماضي، ومن المخطط صرف العلاوة الثانية في مارس 2024، والعلاوة الثالثة في سبتمبر 2024، والعلاوة الأخيرة في مارس 2025.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس

لتحقيق الاستفادة من العلاوات الخمسة، يجب على المواطنين اتباع خطوات محددة للاستعلام والحصول على هذه المكافأة وهي:

يبدأ الأمر بزيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

من هناك يقوم المواطن بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الكامل واسم الأم، بدقة في الحقول المخصصة لذلك على الموقع.

بعد ذلك يتعين على المواطن إرسال الطلب عبر الموقع الإلكتروني، ليتمكن من الاحتساب والتأكد من توفر الشروط اللازمة للحصول على العلاوات المخصصة من قبل الحكومة.

شروط صرف العلاوات الخمس

تتطلب الحصول على العلاوات الخمس الامتثال لبعض الشروط الهامة وهي:

يجب أن لا يكون المتقاعد قد استفاد من العلاوات الخمس في السابق، ولا يجب أن يكون قد استفاد منها خلال عام 2020 وفقًا لقوانين سابقة.

يجب أن يكون المتقاعد مشتركًا في العلاوة الخاصة، وهذا يعني أنه كان مستحقًا للاستفادة منها والحصول عليها وفقًا للضوابط والشروط المحددة.

وتمثل العلاوات الخمسة مكافأة مهمة للعاملين في القطاعات الحكومية، ويجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات المحددة للاستعلام عنها وضمان توافر الشروط اللازمة للحصول عليها.