“رسمياً ساعتك هترجع 60 دقيقة تاني”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر ||مجلس الوزارة يعلن

يعتبر موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر من بين الأمور المهمة حاليًا بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بمرورنا بنهاية فصل الصيف، تقدم الحكومة المصرية موعد انتهاء فصل الصيف والانتقال إلى التوقيت الشتوي لعام 2023، وسنتعرف في هذا المقال على هذا الموعد وعلى بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

يثير الكثيرون تساؤلات حول موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، وقد أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم انتهاء توقيت فصل الصيف لعام 2023 والعمل بالتوقيت الشتوي ابتداءً من السادس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي، وسيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، حيث سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في الساعة 23:59 بتوقيت مصر، وسيتم العمل بهذا التوقيت لمدة ستة أشهر.

موعد تغيير الساعة في مصر

تتطلب تغييرات التوقيت تحديدًا دقيقًا، وقد أعلنت الحكومة أن تغيير الساعة سيكون في كافة محافظات جمهورية مصر العربية عند انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، ومن المقرر أن يكون ذلك يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر، الذي يوافق السادس والعشرون من الشهر نفسه، سيتم تأخير الساعة لمدة ستين دقيقة حتى شهر أبريل القادم.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

يتساءل العديد عن فوائد العمل بالتوقيت الصيفي، ويشير مجلس الوزراء إلى أن هذا النظام يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة بشكل كبير، ويوفر نسبة 10% من إجمالي الاستهلاك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، كما يؤدي ترشيد استهلاك الكهرباء إلى توفير مبالغ مالية هامة، حيث يمكن توفير ما يصل إلى 150 مليون دولار خلال العام الواحد.

ويهدف العمل بالتوقيت الصيفي إلى تبكير أوقات العمل والفعاليات الأخرى، مما يمنح المواطنين وقتًا أكثر أثناء النهار، وتزداد فترات النهار تدريجياً من بداية فصل الربيع حتى فصل الصيف، ثم تقلص هذه الفترات تدريجياً مع اقتراب فصل الشتاء.