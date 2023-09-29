“اوعى تسمي عيالك الأسماء دي”.. الحكومة تحذر المواطنين عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء || قائمة الأسماء الممنوعة في مصر

يعد اختيار الأسماء لأطفالهم أمرًا هامًا يلتفت إليه الزوجان بعناية، حيث تتوفر العديد من الأسماء الجميلة والجذابة التي يفضل الكثيرون تسمية أطفالهم بها، ومع ذلك حذرت الحكومة المصرية من تسمية الأطفال ببعض الأسماء، وركزت على أهمية تجنب ذلك لتفادي المسائل القانونية والغرامات المالية، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على هذه الأسماء الممنوعة والعقوبات المحتملة على من يختارها.

الأسماء الممنوعة في مصر

يشهد المجتمع المصري حالياً انتشارًا ملحوظًا لظاهرة اختيار الأسماء الغريبة والمركبة للمواليد الجدد، استجابةً لهذه الظاهرة قدم البرلماني المصري هشام الجاهل مشروع قانون يهدف إلى تنظيم هذا الأمر ومنع هذه الأسماء، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، ويتضمن المشروع تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال المدنية لضبط هذه القضية وتجنب تداول أسماء تخالف التقاليد والشرائع الدينية.

الأسماء المركبة:

تمنع السلطات الأسماء المركبة التي تجمع بين اسمين أو أكثر، لتجنب المشكلات والتعقيدات القانونية.

تمنع السلطات الأسماء المركبة التي تجمع بين اسمين أو أكثر، لتجنب المشكلات والتعقيدات القانونية. الأسماء المخالفة للشريعة:

تمنع الأسماء التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، على سبيل المثال، تمنع تسمية الأطفال باسم “ملك الملوك”.

تمنع الأسماء التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، على سبيل المثال، تمنع تسمية الأطفال باسم “ملك الملوك”. الأسماء المسيئة:

تمنع الأسماء التي تحمل معانٍ تشهيرية أو تسيء للشخص أو تخدش الحياء العام.

تمنع الأسماء التي تحمل معانٍ تشهيرية أو تسيء للشخص أو تخدش الحياء العام. تكرار الأسماء:

لا يُسمح بتسمية مولودين من نفس الأب بنفس الاسم، لتجنب الالتباس في الهوية الشخصية والقانونية.

عقوبات تسمية الأطفال بأسماء ممنوعة

فرضت الأحوال المدنية غرامة مالية تبلغ 200 جنيه على الأشخاص الذين يختارون أسماء ممنوعة لأطفالهم، ويهدف هذا الإجراء إلى تشديد الرقابة وتوعية الأهل بأهمية اختيار أسماء تتوافق مع القوانين والشرائع، هناك مقترح لزيادة هذه الغرامة إلى 5,000 جنيه، لتحفيز الالتزام بقوانين السجل المدني.

توجيهات لاختيار أسماء المولودين

يعتبر اختيار أسماء المواليد عملية هامة تتطلب توخي الحذر والاهتمام، وتقوم الأحوال المدنية في مصر بتنظيم هذه العملية وفقًا لقواعد وضوابط تهدف إلى الحفاظ على القيم والتقاليد الاجتماعية والدينية، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان اختيار أسماء تتناسب مع النظام العام للمجتمع.

تشدد الأحوال المدنية في مصر على أن عملية اختيار الأسماء تتطلب توخي الحذر والاهتمام الشديدين، ويجب أن تلتزم الأسماء بالقيم الاجتماعية والدينية، وتتوافق مع النظام العام للمجتمع.