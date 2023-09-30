“هتتسحب الرخصة وهتدفع غرامة”.. مخالفات قانون المرور الجديد 2023 في هذه الحالات وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

تشهد مصر تعديلات جديدة على قوانين المرور، مما يثير اهتمام الكثير من أصحاب السيارات الراغبين في معرفة هذه التعديلات والمخالفات الجديدة، ويتضمن القانون الجديد مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب على قائدي السيارات الالتزام بها أثناء القيادة على الطرق، يأتي فيما يلي أمثلة على بعض المخالفات والعقوبات المحددة في القانون الجديد والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

مخالفات قانون المرور الجديد

تجاوز السرعة المسموح بها على الطرق: يعد تجاوز الحد القانوني للسرعة من المخالفات الشائعة وتترتب عليه عقوبات صارمة.

يعد تجاوز الحد القانوني للسرعة من المخالفات الشائعة وتترتب عليه عقوبات صارمة. الاعتداء على أفراد المرور: يتضمن ذلك أي تصرف يعتبر اعتداءً على أفراد قوى الأمن والمرور أثناء أداء واجباتهم.

يتضمن ذلك أي تصرف يعتبر اعتداءً على أفراد قوى الأمن والمرور أثناء أداء واجباتهم. ارتكاب أفعال تخل بالآداب على الطريق: يعاقب القانون المروري أي سلوك غير لائق يؤثر على النظام والآداب العامة أثناء القيادة.

يعاقب القانون المروري أي سلوك غير لائق يؤثر على النظام والآداب العامة أثناء القيادة. عدم استخدام اللوحات المعدنية المخصصة للمرور: يشدد القانون على أهمية استخدام لوحات مرور معتمدة ومنظمة.

يشدد القانون على أهمية استخدام لوحات مرور معتمدة ومنظمة. السير على الطريق بدون نظام فرامل سليم: يجب على قائدي السيارات ضمان سلامة نظام الفرامل للمركبة.

غرامات قانون المرور الجديد

تتضمن العقوبات في القانون الجديد حبسًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامات تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، ويطبق ذلك في حالات مثل قيادة السيارة بسرعة دون الحد الأدنى وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كم/س، وعدم السير في خطوط المخصصة للمركبات، وتعطيل حركة المرور أو إعاقتها على الطرق.

الاستعلام عن مخالفات المرور

يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة عبر إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة في الرابط الرسمي للنيابة العامة. يتم ذلك من خلال الخطوات التالية: