“إوعى تقول معرفش لو عندك عداد غاز”.. شركة بتروتريد للغاز الطبيعي تطالب أصحاب العدادات سرعة التوجه إلى الشركة فوراً

شركة بتروتريد للغاز الطبيعي تحث أصحاب العدادات على الاتجاه السريع إلى مقر الشركة ففي الأيام القليلة الماضية انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن شركة بتروتريد للغاز الطبيعي تطالب أصحاب العدادات بضرورة مراجعة الشركة لشحن بطاقات الغاز الخاصة بهم، ويهدف ذلك إلى تفادي إرسال رسائل تنبيه أثناء عمليات الشحن وتجنب مشكلات عدم إتمام عمليات الدفع.

طرق دفع الفواتير

تهدف الشركة إلى تسهيل وتحسين عملية شحن العدادات بشكل منتظم من خلال تنشيط بطاقات الشحن بسرعة وذلك لتفادي إرسال رسائل تنبيه للمواطنين خلال عمليات الشحن وتجنب رفض عمليات الدفع عبر خدمة فوري ومراكز الشحن.

كما أوضحت الشركة أن هناك عدة وسائل يمكن للمواطنين استخدامها لدفع فواتير الغاز، منها تطبيقات مثل ماي فوري وجوميا وأوباي وبي موبايل، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل كاش كول وتطبيق سهل.

ماهو سبب ظهور رسالة كارت الغاز غير مقبول

وفيما يخص ظهور رسالة “كارت الغاز غير مقبول”، أوضحت الشركة أن السبب يعود إلى عدم تحديث المواطنين لبطاقات الغاز بشكل منتظم، لذا تشدد الشركة على ضرورة تحديث بطاقات الغاز بانتظام عبر زيارة فروع شركات الشحن المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

طرق تسجيل عداد الغاز المنزلي

قدمت الشركة معلومات حول طرق تسجيل عدادات الغاز المنزلية، حيث يمكن للمواطنين تسجيل العدادات عن طريق مندوبي الشركة، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، أو بواسطة خدمة IVR، أو تطبيق بتروميتر، أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال على الرقم 1122 المخصص لخدمة العملاء.