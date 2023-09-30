“الموظفين طايرين من الفرحة”.. قانون العمل رفع سن المعاش الجديد للعاملين في القطاع الحكومي والخاص ومكافئة نهاية الخدمة

في ضوء الاهتمام المتزايد بتحديد سن المعاش الجديد، أصدرت وزارة القوى العاملة قانونًا جديدًا ينظم هذا الأمر بالنسبة للعاملين في القطاع العام والخاص، سنقدم في هذا المقال نظرة عامة على هذا القانون وما يحمله من أحكام وكافة التفاصيل عن قانون العمل تحديد سن المعاش الجديد.

قانون العمل تحديد سن المعاش الجديد

تنص أحكام هذا القانون على أنه لا يمكن تحديد سن التقاعد عن عمر أقل من ستين سنة، ويحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن الستين، وذلك إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد بعد سن الستين، في هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته.

تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش. يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد سن الستين من أجل استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش.

بالنسبة للعمل بعد سن الستين، يستحق العامل مكافأة تحسب استنادًا إلى مدة عمله بعد هذا العمر، ويمنح نصف شهر من الأجر عن كل سنة خلال الخمس سنوات الأولى بعد سن الستين، وشهر كامل لكل سنة بعد ذلك، ويُمكن صرف هذه المكافأة إذا لم يكن للعامل حقوق أخرى بموجب قانون التأمين الاجتماعي.

يحق للعامل الحصول على مكافأة عن سنوات الخدمة قبل سن الثامنة عشر، والمكافأة تُحسب بناءً على آخر أجر كان يتلقاه العامل أو بناءً على مدى الخدمة.

تصرف المكافأة إذا توفي العامل وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

موعد رفع سن المعاش

من المهم معرفة متى ستتم زيادة سن المعاش وفقًا للقوانين الجديدة. بالنسبة للمواطنين، سيتم رفع سن المعاش في الأعوام القادمة على النحو التالي:

في يوليو 2032، سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.

في يوليو 2034، سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا.

في يوليو 2036، سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا.

في يوليو 2038، سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا.

في يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.

يحدد سن الشيخوخة بناءً على سن المعاش الجديد ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص وصادر عن رئيس مجلس الوزراء.